Slovenija dobila prvo pametno pasjo uto

V nakupovalnem središču Citypark so poskrbeli, da bodo pasji ljubljenčki na svoje gospodarje lahko počakali v klimatiziranem ali ogrevanem, predvsem pa varnem in higieničnem objektu. Pasja vila je tudi pametna uta, saj se upravlja prek aplikacije Den4Dogs. Nova pridobitev je na voljo pred vhodom v nakupovalnem središču pri Telekomu.

"V Cityparku smo ponosni, da smo kot prvi v Evropi odprli pametno pasjo uto. S tem bodo naši obiskovalci svoje psičke lahko brezskrbno pustili v klimatiziranem in sodobnem pasjem domu," je ob otvoritvi Pasje vile povedala vodja marketinga Maja Vidmar. "Velikokrat ljudje pred trgovinami puščajo pse nenadzorovane, zato jih je strah. Naša pametna pasja uta reši ta problem, saj psu omogoča varno zavetje," pa je poudaril Aleš Obretan, lastnik Pasje vile in vodja projekta za Slovenijo in regijo Balkan.

Na današnji otvoritvi je vaditelj in vodnik reševalnih psov David Pogačnik iz podjetja Canispoint še dejal, da je treba psa, preden ga pustimo v Pasji vili, najprej navaditi na novo okolje. Priporočil je uporabo pasjih priboljškov, kosti za glodanje in igračo ali odejo, ki je psu domača. Poskrbel je tudi za demonstracijo uporabe pametne pasje ute v Cityparku.