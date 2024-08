Pametna ura za športne navdušence! NOVO: Galaxy Watch Ultra

Zamislite si pametno uro, ki združuje eleganco, izjemno vzdržljivost in najnaprednejšo tehnologijo, vse to na vašem zapestju. Samsung je to zamisel uresničil z Galaxy Watch Ultra, pametno uro, ki ni zgolj dodatek, temveč nepogrešljiv del vašega vsakdana. Od vrhunskih športnikov do tehnoloških navdušencev, Galaxy Watch Ultra je ustvarjena za vse, ki želijo preseči svoje meje in doseči več.

OGLAS

icon-expand

Dizajn in vzdržljivost brez primere Samsung Galaxy Watch Ultra je zasnovana za najbolj zahtevne uporabnike, ki iščejo kombinacijo estetike in funkcionalnosti. Z robustnim ohišjem iz titana 4. stopnje trdote in odpornostjo na vodo do 10 ATM je ta ura pripravljena na vse izzive, ki jih prinašajo vaše vsakodnevne pustolovščine. Poleg tega elegantna okrogla zasnova in visokokakovostni materiali zagotavljajo, da Galaxy Watch Ultra ni le funkcionalna, ampak tudi estetsko privlačna. Ura je na voljo v različnih barvah, vključno s titanovo sivo, belo in srebrno, kar omogoča prilagoditev osebnemu slogu vsakega uporabnika. Zaslon ure je zaščiten s safirnim kristalom, kar zagotavlja odpornost na praske in vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi. Super AMOLED zaslon omogoča vrhunsko berljivost tudi na neposredni sončni svetlobi, medtem ko funkcija Always On Display zagotavlja, da so vse pomembne informacije vedno na dosegu roke.

Samsung Galaxy Watch Ultra FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Dolgotrajna baterija za neomejene avanture Ne dovolite, da vam prazna baterija prekine uživanje v naravi. Galaxy Watch Ultra se ponaša z najdaljšo avtonomijo baterije v družini Galaxy Watch, kar omogoča do 100 ur delovanja v načinu varčevanja z energijo ali do 48 ur v načinu vadbe. Sedaj lahko raziskujete brez omejitev in se popolnoma posvetite svojim ciljem. Napredne športne funkcije Galaxy Watch Ultra je idealna izbira za športne navdušence. Ura spremlja dejavnosti na več ravneh, vključno s triatlonom (plavanje, kolesarjenje, tek), in vključuje novo funkcijo FTP (Functional Threshold Power) za kolesarjenje, ki meri najvišjo moč kolesarjenja v samo štirih minutah. Poleg tega omogoča prilagoditev intenzivnosti vadbe glede na vaše fizične zmožnosti, kar vam pomaga doseči vrhunske rezultate. Po vsaki vadbi vam ura ponudi podrobno statistiko na prilagojenih številčnicah, ki se samodejno preklopijo v nočni način za optimalno berljivost v temi.

Samsung Galaxy Watch Ultra FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Popolna sinhronizacija z vašim življenjem Galaxy Watch Ultra ni le ura; je vaš zvesti spremljevalec na vsakem koraku. S funkcijo hitrega gumba (Quick Button) lahko takoj začnete in nadzorujete svoje vadbe ter prilagodite funkcije glede na trenutne potrebe. Če se znajdete v nujnih razmerah, pritisnite in 5 sekund držite hitri gumb, da aktivirate močno sireno za pomoč. Prodoren zvok z jakostjo 86 decibelov je mogoče slišati do 180 metrov daleč in se prebije skozi gozd. Ko vam GPS ne zadostuje, vam ura priskoči na pomoč s funkcijo SOS. Zaznava padce, prek gumba Domov ponuja klic v sili in omogoča takojšen dostop do zdravstvenih informacij. Vidljivost v vseh pogojih Ne dovolite, da tema ustavi vašo pustolovščino. Galaxy Watch Ultra samodejno preklopi zaslon v nočni način, kar zagotavlja odlično vidljivost tudi v temi. Nadaljujte svojo nočno avanturo in občudujte zvezdnato nebo brez skrbi.

icon-expand