Pametna ura Huawei za tek, zasnovana v sodelovanju z maratonsko legendo Eliudom Kipchogejem

Najnovejši dodatek v Huaweievi ponudbi nosljivih naprav prinaša pomemben napredek na področju natančnega določanja položaja, znanstveno podprtega treninga in celodnevnega udobja. Zaradi teh lastnosti je idealna spremljevalka maratoncev kot tudi rekreativnih tekačev po vsem svetu.

Nova era teka: ustvarjena za maratone

V zadnjih letih je maratonska mrzlica navdihnila več ljudi kot kadar koli prej, da so se podali v tek, bodisi zaradi sprostitve bodisi zaradi doseganja vrhunskih rezultatov. Huawei Watch GT Runner 2 je zasnovana tako za rekreativne tekače kot za napredne športnike, saj ponuja profesionalno vodenje, analitiko in podporo pri treningu ter tekmovanjih. Pri razvoju nove pametne ure je Huawei sodeloval z dvakratnim olimpijskim prvakom in maratonsko legendo Eliudom Kipchogejem ter priznano tekaško ekipo dsm-firmenich. S tem je združil izkušnje vrhunskih športnikov z najsodobnejšo tehnologijo nosljivih naprav. Po petih letih intenzivnega raziskovanja in razvoja je Huawei znova postavil nov standard profesionalnih tekaških ur, pri čemer vsak tek postane bolj lahkoten, učinkovit in nagrajujoč.

Huawei Watch GT Runner 2 FOTO: Arhiv ponudnika

Napredne tehnologije za vrhunsko zmogljivost

Huawei Watch GT Runner 2 je opremljena z arhitekturo tridimenzionalne lebdeče antene in optimizirano zasnovo tesnila, kar omogoča bistveno izboljšano natančnost določanja položaja v primerjavi s prejšnjimi generacijami. To pomeni zanesljivo sledenje tudi v zahtevnih okoljih, kot so predori ali območja s slabšim signalom. V jedru Huaweievih inovacij na področju teka je napredni algoritem za zaznavanje laktatnega praga za vpogled v intenzivnost treninga in obremenitev mišic ter merilnik moči teka. Z avtomatsko analizo teh podatkov uporabniki lažje prilagodijo svoje treninge, ustvarijo individualizirane programe in razvijejo učinkovite strategije za tekmovanja. Čeprav je Huawei Watch GT Runner 2 zasnovana z mislijo na vrhunske maratonce, je primerna tudi za manj izkušene tekače. Prvi inteligentni maratonski način v industriji ponuja celovito vodenje od začetka do cilja. Funkcije, kot so merjenje moči teka, dinamično vodenje tempa in pametni opomniki za hidracijo, zagotavljajo sprotne informacije neposredno na zapestju. Tako tekači samozavestno premikajo meje svoje zmogljivosti.

Huawei Watch GT Runner 2 FOTO: Arhiv ponudnika

Športna estetika: slog in udobje v popolnem ravnovesju

Tekači pogosto potrebujejo napravo, ki je lahka in udobna do te mere, da jo med gibanjem skoraj ne zaznajo. Novi model ima izjemno tanek profil, celotna zasnova pa je optimizirana za bolj aerodinamično in naravno prileganje. Ohišje ure je izdelano iz lahke in visoko trdne titanove zlitine ter tehta le 43,5 grama, kar jo uvršča med najlažje in najbolj udobne naprave v svojem razredu. Huawei Watch GT Runner 2 je na voljo v oranžni, modri in črni barvi, ki združujejo športno funkcionalnost in eleganten videz. Izboljšan tkan pašček zagotavlja odlično zračnost ter učinkovito odvaja vlago, kar omogoča suho in udobno nošenje tudi med intenzivnimi treningi. Poseben vizualni učinek prelivnega zaključka je dosežen z naprednim postopkom barvanja z vpijanjem in visoko natančnim infrardečim pozicioniranjem, kar ustvarja prepoznaven in sodoben dizajn. Edinstvena izdolbena tekstura je navdihnjena s tekaško stezo ter simbolizira vztrajnost in predanost teka. Vsaka ura Huawei Watch GT Runner 2 vključuje tudi dodatni pašček iz fluoroelastomera, ki je priložen v pakiranju in je posebej primeren za zahtevnejše zunanje aktivnosti.

Huawei Watch GT Runner 2 FOTO: Arhiv ponudnika

Cena in dostopnost

Huawei Watch GT Runner 2 je že na voljo po priporočeni maloprodajni ceni 399 evrov. Do konca meseca aprila ste upravičeni do popusta v vrednosti 30 evrov, kar pomeni, da boste zanjo plačali zgolj 369 evrov. ***

O podjetju Huawei Consumer Business Group