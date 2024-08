Pametne rešitve hlajenja za vsak dom in poslovni prostor

Uživanje v svežem zraku tudi v poletni vročini

Z najnovejšimi rešitvami pametnih klimatskih naprav Samsung WindFree je povsem preprosto uživati v notranjih prostorih tudi kadar se zunanje temperature povzpejo krepko čez 30 stopinj. Medtem ko delate ali se sproščate ob filmu ali družabnih igrah, vam ni treba skrbeti za sobno temperaturo ali neprijeten hladen prepih. Zahvaljujoč inovativnim funkcijam, kot sta filter Tri-Care za vzdrževanje higienskega zraka in hlajenje brez prepiha, napredna struktura pretoka zraka, kjer je svež zrak enakomerno in nežno razpršen skozi tisoče mikroluknjic, linija klimatskih naprav Samsung WindFree ustvarja udobno okolje za večjo koncentracijo in brezskrbno uživanje skupnih trenutkov.

Umetna inteligenca prinaša novo raven udobja

Tehnologija pametnega nadzora prinaša umetno inteligenco v vsak prostor, kot je funkcija AI Auto Comfort, ki analizira pogoje v prostoru in vzorce uporabe naprave ter samodejno prilagodi temperaturo zraka glede na nastavitve uporabnika in zunanje pogoje. Ko zapustite prostor po končani dejavnosti in če senzor za zaznavanje gibanja 20 minut ne zazna nobene dejavnosti, klimatska naprava samodejno preklopi v način WindFree in se vrne v običajni način takoj, ko nekdo ponovno vstopi v prostor.

Klimatske naprave Samsung prinašajo vrhunsko tehnologijo, ki omogoča hitro in učinkovito hlajenje vsakega kotička vašega prostora. Z dvojnim kompresorjem, ki deluje stabilno pri kateri koli hitrosti, je hlajenje ne le hitro, ampak tudi izjemno zanesljivo. Skrivnost je v zasnovi kompresorja, v katerem se oba cilindra izmenično vrtita, kar zagotavlja stalno in neprekinjeno delovanje, ki znatno poveča učinkovitost sistema.

Zahvaljujoč tem inovacijam se zrak ohladi celo do 43 % hitreje[1], kar pomeni, da boste želeno temperaturo občutili v veliko krajšem času kot pri klasičnih klimatskih napravah. Poleg tega ta napredni sistem tudi razprši hladen zrak dlje in širše[2], kar zagotavlja enakomerno hlajenje celotnega prostora. Ne glede na to, kje v prostoru se nahajate, ste lahko prepričani, da boste uživali v prijetnem in osvežujočem zraku, idealnem za sprostitev ali produktivno delo. Ta kombinacija hitrosti in učinkovitosti ne le izboljša udobje, ampak tudi skrajša čas delovanja klimatske naprave, kar lahko povzroči znatne prihranke energije. Ta inovativen pristop zagotavlja, da je vsak kotiček vašega doma ali pisarne hitro in enakomerno ohlajen, kar vam zagotavlja vrhunsko udobje vse poletje.