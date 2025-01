Pametne rešitve v sodobnem poslovanju

- varovanje naših poslovnih prostorov , in s tem osebja, dokumentacije ter premoženja, pa nadgradimo z uporabo napredne tehnologije, ki omejuje dostope in omogoča spremljanje gibanja oseb v poslovnih in proizvodnih prostorih.

- V prvi vrsti prihranite čas in enostavno dostopate do podatkov – z uporabo digitalnih sistemov za shranjevanje in analizo podatkov pridobite hiter dostop do vseh pomembnih informacij, kar vam bo olajšalo obvladovanje podatkov in skrajšalo čas, namenjen rutinskim nalogam.

Zaposleni so srce vsake organizacije, zato je naša prioriteta v podjetju ČETRTA POT, da so kadrovski procesi v vašem podjetju čim bolj optimizirani. Vodenje različnih evidenc o zaposlenih, upravljanje delovnega časa, planiranje zdravniških pregledov in pregled nad zavarovanji, izvajanje letnih razgovorov in analiz uspešnosti, spremljanje kompetenc delavcev ter druga področja lahko danes enostavno digitalizirate ter tako pridobite številne prednosti:

Napredna kontrola pristopa za večji nadzor

Kontrola pristopa kot sistem tehničnega varovanje poslovnih prostorov je zasnovan že v fazi projektiranja poslovne stavbe, saj z njim:

- zmanjšujete različna tveganja in nepooblaščene vstope v objekte,

- posledično pa zaščitite tako delavce kot premoženje.

Sodobni sistemi za nadzor dostopa so nadvse domiselni in presegajo klasične metode, kot so ključi ali verige, z njimi pa dobite tudi bolj natančen pregled nad vstopom in izstopom oseb v objekt. Odklepanje vrat ali zapornic odslej lahko poteka preko mobilnih aplikacij, tudi če ste brez internetne povezave. Določite lahko, kdo ima dostop do določenih lokacij ter ob katerem času. To je še posebej pomembno v organizacijah z več oddelki ali občutljivimi lokacijami, kot so raziskovalni laboratoriji, proizvodne hale, vladni ter vojaški objekti ali arhivi in drugo. Ustvarite lahko tudi boljšo analizo obiskanosti, kar koristi pri načrtovanju optimizacije prostora.

Sinergični učinki s kombiniranjem

Sočasno integriranje teh storitev vam omogoča bolj celovit menedžment, saj lahko ustvarite pregledno in varno oziroma zaupanja vredno delovno okolje. Če se ukvarjate z občutljivimi podatki, so te storitve še posebej dragocene, saj zmanjšate tveganje zlorab – dopustite dostop do posebnih območij le pooblaščenim osebam. Digitalizacija tako lahko postane vaše krovno orodje za dosego večje efektivnosti, bodisi ob zaposlovanju, spremljanju delovne uspešnosti, napredovanju, načrtovanju in izplačilu regresa, odpravnin ob upokojitvah ..., ali pa za bolj precizno upravljanje prostorov. Dolgoročno pa seveda to pomeni tudi višjo produktivnost. V podjetju ČETRTA POT vam pri tem omogočamo vzpostavitev in širitev sistema, kot tudi servis ter popravila nameščene strojne opreme, zato ne odlašajte z vašim klicem.





Naročnik oglasnega sporočila je podjetje Dominatus d.o.o. za ČETRTA POT, d.o.o.