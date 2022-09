Pametni telefoni Samsung Galaxy A serije so primerni za vsakogar

Kako ljudje uporabljamo svoj telefon, je odvisno od naših individualnih potreb in želja. Nezahtevni uporabniki potrebujejo telefon z osnovnimi funkcijami, ki je preprost in enostaven za uporabo. Zahtevnejši uporabniki pa izbirajo med telefoni, ki so polni naprednih funkcij, jim omogočajo povezljivost in produktivnost na vsakem koraku. Ko kupujemo nov pametni telefon, smo običajno preobremenjeni s široko izbiro različnih modelov, ki jih ponuja tržišče. Ne glede na to kakšen uporabnik telefona ste, je nova Samsung Galaxy A serija primerna tako za zahtevne kot tudi nezahtevne uporabnike. Če iščete cenovno ugodno a hkrati vrhunsko in dovršeno napravo, je Samsung Galaxy A serija kot nalašč za vas. Poglejmo, kaj vse ponuja, in zakaj je tako vsestranska.

Samsung Galaxy A53 5G – zagotovite si najboljši pogled Galaxy A53 5G je poseben zaradi svojega visokokakovostnega zaslona. Super AMOLED 16,5 centimetrski (6,5) zaslon je svetel in živahen, odlikuje ga pa tudi 120 Hz hitrost osveževanja. Zagotavlja svetilnost do 800 cd/m2, kar pomeni, da bo vidljivost zaslona na močni sončni svetlobi odlična. Če na telefonu preživite veliko ur, vam bo tehnologija Eye Comfort prišla še kako prav, saj vaše oči zaščiti ter zmanjšuje učinke modre svetlobe. Aktivne osebe bodo še posebej vesele dejstva, da je telefon odporen na prah in praske, saj je zaščiten z Gorilla Glass 5, certifikat IP67 pa zagotavlja vodoodpornost do globine 1m ter za največ 30min. Na voljo je tudi Galaxy A33 5G , ki ga odlikujejo podobne lastnosti kot Galaxy A53, le z malenkostjo manjšim zaslonom. Iz te serije prihaja tudi Galaxy A13 , ki ima sicer največji kar 16,8 centimetrski (6,6") zaslon in zaščito Gorilla Glass 5 proti praskam in udarcem, ni pa vodoodporen. Ampak brez skrbi. Če ste pozabili dežnik doma in vas je ulovil dež, vam Samsung Galaxy A13 nudi dovolj zaščite in zdrži nekaj kapelj dežja.

Moč in zaščita v vaših rokah Samsung A serija ( Galaxy A53 5G ter tudi Galaxy A33 5G ) z lahkoto opravlja tako zahtevna kot nezahtevna opravila, poganja igrice in izvaja več opravil hkrati s pomočjo zmogljivega 5nm osem-jedrnega procesorja. Poleg tega pa tehnologija RAM Plus spremljala vaše vzorce uporabe in po potrebi zagotovi virtualni RAM pomnilnik za dodatno moč. Varnostna platforma Knox ščiti vaše datoteke, podatke in informacije že na ravni čipa, programske ter strojne opreme. Zasebne datoteke imate lahko shranjene v varni mapi, ki jo je mogoče odkleniti z edinstvenim geslom ali prstnim odtisom. Skrb za pomanjkanje prostora je odveč. Notranji pomnilnik s kapaciteto 128 GB zagotavlja dovolj prostora za vaše neprecenljive fotografije, videoposnetke in dokumente, brez nenehnega brisanja starih datotek. S priročno režo za kartico microSD pa lahko kapaciteto prostora povečate do 1 TB. S tehnologijo 5G je pri Galaxy A53 5G in Galaxy A33 5G zagotovljena večja hitrost prenosa podatkov, manjša zakasnitev in zanesljivejša povezave. To pa še ne pomeni, da ju Galaxy A13 brez 5G tehnologije ne dohiteva.

Pozabite na vsakodnevno polnjenje Z zmogljivo baterijo s 5000 mAh vam bosta Galaxy A53 5G in Galaxy A33 5G zdržala tudi do 2 dni povprečne uporabe. Super hitro 25 W polnjenje vam omogoča, da telefon napolnite hitro ter brez, da bi vas to ustavilo za (pre)več časa. Baterija vas bo dohajala med napornimi delovnimi dnevi, kot tudi turnirji igric ali filmskimi maratoni. Ustvarite najlepše spomine Tudi če niste profesionalni fotograf ali pa so vaše roke nemirne, lahko z Galaxy A53 5G posnamete karkoli. Napredna optična stabilizacija slike kamere vam bo pri tem pomagala. Podrobnosti sedaj lahko zajamete kljub slabi svetlobi. Z glavno kamero s 64 MP in optično stabilizacijo slike (OIS) ustvarite dih jemajoče slike in videoposnetke. Preklopite lahko tudi na ultra širokokotno kamero z ločljivostjo 12 MP za posnetke panorame ali makro lečo s 5 MP za fotografiranje detajlov. S senzorjem globinske ostrine 5 MP lahko ustvarite umetniški učinek z rahlo zamegljenim ozadjem. Dve leči in senzor globinske ostrine, ki ga poganja umetna inteligenca, omogočata ta priljubljeni učinek, ki vam pomaga pri ustvarjanje umetniških avtoportretov. Sprednja kamera poskrbi, da naredite selfije, ki bodo poudarili vašo naravno lepoto. Zdaj lahko posnamete fotografije, v katerih boste resnično uživali. V posebnem zabavnem načinu boste našli številne filtre in fotografske dodatke za popestritev vaših selfijev. Ker se filtri Snapchat Lenses redno posodabljajo, boste vedno imeli novo in izvirno vsebino za zabavne objave na družabnih medijih ali pa preprosto samo za to, da se lahko skupaj nasmejete s svojo družino in prijatelji.

