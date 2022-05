Panasonic postaja paradni konj med klimatskimi napravami

Čas hitro beži, z njim pa tudi tehnologija, zato je pametno investirati v inovativne rešitve, ki sledijo trendom, imajo minimalni vpliv na okolje in ki vključujejo dostop do kvalitetnega servisa. Podjetje Panasonic Heating & Cooling Solutions lahko dostavi to in še več.

Široka ponudba klimatskih naprav

Predstavnik podjetja Panasonic Heating & Coooling Solutions Simon Kosič je ponosno predstavil novo linijo klimatskih naprav Etherea v grafitno sivi, ki lahko najde mesto v še tako urejenem domu. Klimatske naprave Etherea so po videzu stilsko dovršene tako po barvi kot po obliki, in se pri hlajenju ter ogrevanju lahko pohvalijo tudi z najvišjim energijskim razredom A+++ ter izjemno tihim delovanjem (le 19 dB(A)), s čimer zagotavljajo najvišjo raven udobja. “Enote so opremljene z inverterskim kompresorjem s hladilnim plinom R32, kar prispeva k varčnemu in okolju prijaznemu delovanju. Manjša poraba, manj hrupa, več udobja,” pove Simon Kosič in izpostavi še široko ponudbo Panasonicovih klimatskih naprav.