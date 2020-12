'Pandemija ne sme biti izgovor za zmanjševanje pravic migrantov'

Tudi migranti s svojim znanjem, veščinami in zvezami pomagajo v boju proti pandemiji covida-19, so ob današnjem mednarodnem dnevu migrantov opozorili Združeni narodi. A po drugi strani so migranti nesorazmerno prizadeti zaradi novega koronavirusa.

"Migranti prispevajo svoje znanje, veščine in zveze h gradnji močnejših in bolj odpornih skupnosti," so v poslanici ob mednarodnem dnevu migrantov opozorili ZN. "Vendar pa so številni odrinjeni na rob družbe in so nesorazmerno prizadeti v pandemiji covida-19 z izgubo služb, stanovanj in z diskriminacijo. Pandemija ne sme biti izgovor za zmanjševanje obveznosti za zaščito pravic migrantov, ne glede na njihov pravni status," so še opozorili ZN in pozvali k "varnim in dostojanstvenim migracijam za vse".

Na vlogo, ki jo imajo migranti pri skupnem premagovanju pandemije, je opozorila tudi Slovenska karitas."Migranti v EU, zlasti tisti, ki prihajajo iz držav zunaj EU, imajo med pandemijo covid-19 pomembno vlogo pri tem, da živilske trgovine, javni prevoz, oskrba na domu in zdravstvene storitve delujejo naprej. Gre za sektorje, ki so se že pred pandemijo soočali s pomanjkanjem domače delovne sile, ki je pogosto ne privabljajo zaradi nizkih plač in slabih delovnih pogojev,"so opozorili.

To je pomembno tudi za Slovenijo, v kateri je eden od osmih prebivalcev migrant, 85 odstotkov pa jih prihaja iz držav Zahodnega Balkana. Predstavljajo 11 odstotkov vse delovne aktivne populacije v Sloveniji.

Potrebe po pomoči se povečujejo

Mreža organizacij Karitas v Evropi se pri socialnem delu z migranti, ki so v ranljivih situacijah, v tem obdobju sooča z naraščajočim povpraševanjem po pomoči v hrani in stanovanjih. Sooča se tudi z največjim povpraševanjem po pomoči s strani študentov migrantov, ki so izgubili svoje honorarno delo, s katerim so zaslužili za vsakodnevno preživetje.

Domačini imajo morda možnost, da zaprosijo za vladno socialno podporo, to pa za migrante ne velja v vseh evropskih državah. Karitas v Sloveniji na letni ravni pomaga več kot 5.400migrantom, predvsem s hrano in pri plačilu nujnih položnic. Glede na trende v zadnjih mesecih se potrebe po pomoči vztrajno povečujejo, so še opozorili v Slovenski karitas in prav tako pozvali k zaščiti človeškega dostojanstva migrantov.

Slovenska filantropija pa opozarja na dve zelo ranljivi skupini - prosilce za mednarodno zaščito in begunce, ki so prišli v Slovenijo, ker niso mogli ostati v svoji državi. Kot poudarjajo v tej nevladni organizaciji, begunci s pridobitvijo statusa ne dobijo tudi občutka varnosti in morajo do boljšega življenja, h kateremu stremijo, premagati številne ovire. Prva ovira je jezik, ki je za učinkovito integracijo zelo pomemben, druga pa delo, ki ga ravno zaradi nepoznavanja jezika težko dobijo.

Mednarodni dan od leta 2000

Mednarodni dan migrantov je Generalna skupščina ZN razglasila leta 2000 zaradi naraščajočega števila migrantov, 18. december pa je bil za ta dan izbran v spomin na sprejetje mednarodne konvencije o zaščiti pravic delovnih migrantov in članov njihovih družin leta 1990.