Slovenija

Pandemija, vojne, draginja: Kako obdržati duševni mir?

Ljubljana, 11. 04. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tjaša Dugulin
Vojna

Najprej pandemija, nato vojna za vojno. Leta utrujajočih bojev za interpretacije, poplava različnih, tudi lažnih novic, pa vse dražja hrana, gorivo in druge dobrine. Zdi se, da je postala nenehna negotovost naša nova realnost. Nekateri se s tem manj obremenjujejo, drugi so v krču in težje načrtujejo življenje, tretje prežema tesnoba, mnoge pa je zajela apatija. Zato smo psihologe vprašali, kaj nam v teh nepredvidljivih razmerah ostane, kako si pomagati?

Nemiri v svetu in njihove posledice, med drugim tudi draginja, lahko močno vplivajo na naše duševno zdravje.

"V hudi negotovosti smo. Kam bo to šlo, še ne vemo, lahko celo izbruhne svetovna vojna," je slišati eno od razmišljanj.

Med najpogostejšimi skrbmi je tudi strah za osnovno preživetje.

"Lakota. Ta lahko pride čez noč. Potem se pojavijo strahovi, na koncu pa zboliš in umreš," opozarja eden od sogovornikov.

Zaskrbljenost je v teh razmerah pričakovan in primeren odziv, ki nas spodbuja k razmišljanju o morebitnih prilagoditvah, ne sme pa ogroziti našega vsakdanjega funkcioniranja, pravi klinična psihologinja iz Centra za duševno zdravje odraslih ZD Domžale, Ivna Bulić.

"Nekateri bodo lahko vplivali na situacijo tako, da si bodo zagotovili alternativne vire ogrevanja ali prilagodili večje stroške. Večina pa bo verjetno ugotovila, da trenutno ne more narediti veliko," pojasnjuje.

Če ugotovimo, da je problem trenutno nerešljiv, je bolje, da se osredotočimo na stvari, ki jih v življenju imamo, pravi psiholog in mojster logosinteze iz O.K. Consulting, Sandi Kofol.

"To so lahko dobri medosebni odnosi ali kakšen hobi, ki ga radi opravljamo. Marsikdaj je že to, da smo živi, da imamo radi sami sebe in da imamo nekoga ob sebi, tista rešilna bilka v takšnih situacijah," pravi Kofol.

"Pomembno je, da se ne osredotočamo preveč na to, kaj bo čez tri mesece in kaj vse se lahko zgodi," dodaja klinična psihologinja Bulić.

Nekateri se v takšnih razmerah zavestno umikajo od informacij in iščejo mir v vsakdanjem življenju. "Nimam družbenih omrežij, poskušam se čim bolj distancirati od novic, še posebej ob novorojenki. Trudimo se biti čim več skupaj kot družina in imeti urejene odnose," pravi eden od sogovornikov.

Pomembno je tudi, da smo glede svojih občutkov iskreni do sebe in bližnjih.

"Jaz osebno uporabljam tehniko, ki se imenuje logosinteza. Drugi si pomagajo z meditacijo ali molitvijo. Pomembno je, da vsak najde nekaj, kar mu je blizu in pri njem deluje," dodaja Kofol.

"Poskušajmo znotraj danih razmer živeti čim bolje," še poudarja Ivna Bulić.

Večjo stabilnost, občutek varnosti in manj kompulzivnih odločitev lahko po mnenju Kofola dosežemo tudi, če spremljamo preverjene vire informacij in upoštevamo nasvete strokovnjakov.

duševno zdravje varnost negotovost stres psihologija

