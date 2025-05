Panika sredi piknika: enoletnica odtavala kar kilometer proč

Postojnski policisti in tamkajšnji gasilci so bili v nedeljo popoldne udeleženi v nenavadni iskalni akciji, so razkrili v Primorskih novicah. Medtem ko je skupina sorodnikov uživala na pikniku na enem od vikend prostorov pod viaduktom Ravbarkomanda, se je njihova enoletna deklica izmuznila in odtavala neznano kam.

Ko so izginotje opazili svojci, so deklico začeli mrzlično iskati, vendar zaman. Na pomoč so poklicali na številko 112 in na kraj so odhiteli tako policisti kot gasilci. Skupaj s svojci so začeli prečesavati gozdne poti, spotoma so pri jamarjih preverili še, ali je na tem območju kakšno brezno ter v zrak spustili drona, so potrdili postojnski gasilci.

Enoletnica je v 40 minutah prehodila skoraj kilometer poti, tako da se je od piknik prostora oddaljila za kilometer.

Ne predstavniki koprske policije in ne postojnski gasilci iskalne akcije niso želeli komentirati pred kamero, informacije o nedeljskem pikniku smo tudi med domačini na Ravbarkomandi več ur iskali zaman. Najpomembnejše pa je, da se je velika pustolovščina malih korakov srečno razpletla.