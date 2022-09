Pankerji, opice in škrati – aplikacija hi in Mastercard predstavljata prvo kartico, ki omogoča uporabo NFT-podobe

Aplikacija hi in Mastercard predstavljata prvo kartico, ki omogoča uporabo NFT podobe.

Kartice NFT-imetnikom ponujajo odlično priložnost, da z njimi prikažejo pripadnost spletnim skupnostim v resničnem svetu, je dejal Sean Rach, soustanovitelj hi. Fleksibilnost plačevanja s fiat, stablecoin ali drugimi kriptovalutami v kombinaciji s privlačnimi finančnimi nagradami in ostalimi ugodnostmi nas navdajajo z optimizmom, da bo naša kartica prevetrila trg.

Nenehno naraščanje interesa potrošnikov za kripto in NFT nam omogoča, da ju uporabimo kot dostopni plačilni izbiri za skupnosti, ki jih želijo uporabljati. Ponosni smo, da v sodelovanju s hi še naprej spodbujamo inovacije na trgu, potrošnikom omogočamo uporabo prilagodljivih kartic, obenem pa imetnikom zagotavljamo varnost," je dejal Christian Rau, podpredsednik za kripto in finančno tehnologijo pri Mastercard.

Kaj morate vedeti o hi debetni kartici Mastercard

Debetna kartica hi se ponaša s certifikatom varnostnega standarda mednarodnih plačilnih sistemov (Payment Card Industry Data Security Standards - PCI DSS) in je na voljo v naslednjih paketih: Basic (osnovni), Black (črni), Silver (srebrni), Gold (zlati), Platinum (platinasti) in Diamond (diamantni). Poleg tega ponuja vrsto finančnih in ostalih ugodnosti. Članstvo pridobite z vložkom hijevega žetona HI (HI), katerega protivrednost znaša manj kot 10 evrov.

Debetno kartico hi si bodo lahko sprva zagotovili člani iz več kot 25 držav Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Združenega kraljestva. Imetnikom Gold (zlate), Platinum (platinaste) in Diamond (diamantne) kartice je omogočena prilagoditev sprednje strani z NFT-avatarjem, kjer lahko izbirajo med zbirko NFT, ki vključuje naslednje motive: CryptoPunks, Moonbirds, Goblins, Bored Apes in Azukis.

Več informacij najdete na spletni strani hi.com , Telegram ter družbenih omrežjih Twitter , Instagram in LinkedIn .

