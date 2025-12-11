Mariborsko panoramsko kolo nenadoma obstalo

V soboto zvečer se je panoramsko kolo nenadoma ustavilo. Kot so za 24ur.com sporočili iz Mestne občine Maribor, je računalniški sistem panoramskega kolesa zaznal padec napetosti v sekundarnem električnem omrežju. V skladu z varnostnimi protokoli se je aktiviral samodejni mehanizem, ki je začasno zaustavil delovanje naprave.

Upravljavci so obvestili, da obiskovalci pri tem niso bili ogroženi ali ujeti na kolesu, čeprav so se v javnosti pojavile nekatere napačne navedbe. Kljub varnemu zaustavljanju je bilo kolo preventivno izpraznjeno, nato je sledil ponovni zagon sistema.