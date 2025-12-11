Mariborsko panoramsko kolo nenadoma obstalo

V soboto zvečer se je panoramsko kolo nenadoma ustavilo. Kot so za 24ur.com sporočili iz Mestne občine Maribor, je računalniški sistem panoramskega kolesa zaznal padec napetosti v sekundarnem električnem omrežju. V skladu z varnostnimi protokoli se je aktiviral samodejni mehanizem, ki je začasno zaustavil delovanje naprave.
Upravljavci so obvestili, da obiskovalci pri tem niso bili ogroženi ali ujeti na kolesu, čeprav so se v javnosti pojavile nekatere napačne navedbe. Kljub varnemu zaustavljanju je bilo kolo preventivno izpraznjeno, nato je sledil ponovni zagon sistema.
Ker strokovnjak na daljavo ni mogel stoodstotno potrditi brezhibnega delovanja, so računalniški sistem naslednji dan dodatno fizično pregledali. Po podrobni strokovni preveritvi in potrditvi, da ni prisotnih tveganj, so panoramsko kolo v nedeljo zjutraj ponovno zagnali. Od takrat deluje nemoteno in še naprej navdušuje številne obiskovalce.
