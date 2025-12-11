Svetli način
Slovenija

Mariborsko panoramsko kolo nenadoma obstalo

Maribor, 11. 12. 2025 14.55 | Posodobljeno pred 52 minutami

V soboto zvečer je panoramsko kolo v središču Čarobnega Maribora zaradi kratkotrajnega padca napetosti zaustavil varnostni sistem. Nihče ni ostal ujet na kolesu. Po preventivnih pregledih naprava ponovno obratuje brezhibno.

V soboto zvečer se je panoramsko kolo nenadoma ustavilo. Kot so za 24ur.com sporočili iz Mestne občine Maribor, je računalniški sistem panoramskega kolesa zaznal padec napetosti v sekundarnem električnem omrežju. V skladu z varnostnimi protokoli se je aktiviral samodejni mehanizem, ki je začasno zaustavil delovanje naprave.

Upravljavci so obvestili, da obiskovalci pri tem niso bili ogroženi ali ujeti na kolesu, čeprav so se v javnosti pojavile nekatere napačne navedbe. Kljub varnemu zaustavljanju je bilo kolo preventivno izpraznjeno, nato je sledil ponovni zagon sistema.

Panoramsko kolo
Panoramsko kolo FOTO: Mestna občina Maribor

Ker strokovnjak na daljavo ni mogel stoodstotno potrditi brezhibnega delovanja, so računalniški sistem naslednji dan dodatno fizično pregledali. Po podrobni strokovni preveritvi in potrditvi, da ni prisotnih tveganj, so panoramsko kolo v nedeljo zjutraj ponovno zagnali. Od takrat deluje nemoteno in še naprej navdušuje številne obiskovalce.

