Panvita postala del evropske družine največjih živilskih podjetij

Skupina Panvita se je pridružila iniciativi Evropske komisije, ki spodbuja podjetja, organizacije in združenja, da sprejmejo ukrepe, ki bodo vodili k bolj trajnostni in okolju prijazni ter zdravi pridelavi in predelavi hrane.

Izvršna direktorja Peter Polanič in Toni Balažič sta s podpisom trajnostnih zavez evropskega Kodeksa ravnanja EU o odgovorni živilski dejavnosti in trženjskih praksah, skupino Panvita postavila ob bok največjim evropskim in svetovnim proizvajalcem hrane ter izrazila upanje, da bodo s tem spodbudili še kakšno podjetje v Sloveniji, saj se je kmetijska in živilska industrija znašla na razpotju, kjer je ključno, da se vsi deležniki odločijo kako naprej - od pridelovalcev, do končnih potrošnikov.

icon-expand Skupina Panvita podpisala zaveze o trajnostni pridelavi in predelavi hrane. FOTO: Arhiv ponudnika

Panvita ob bok Barilli, Coca coli in Tescu Živilsko predelovalna industrija si že leta prizadeva za povečanje razpoložljivosti in cenovne dostopnosti zdravih in trajnostnih prehranskih možnosti ter zmanjšanje okoljskega odtisa v celotni prehranski verigi. Z namenom konkretizacije ukrepov in korakov, ki jih posamezna podjetja želijo sprejeti, je Evropska komisija lani objavila kodeks, ki služi kot okvir za spremljanje napredka. Ali bomo dali prednost ceneni in poceni hrani, ki prepotuje na tisoče kilometrov, ali bomo stopili korak naprej ter podprli lokalno pridelano in zdravo hrano, ki jo na police dajejo slovenska podjetja, ob podpisu zavez izpostavlja izvršni direktor Panvite Toni Balažič. K podpisu kodeksa smo ob 100. obletnici pristopili tudi zato, ker se kot prva in največja vertikalna veriga podjetij v slovenski živilsko-predelovalni industriji, zavedamo, da moramo dajati zglede na lastnemu primeru, dodaja Balažič.

icon-expand Toni Balažič, izvršni direktor Skupine Panvita FOTO: Arhiv ponudnika

S tem se je Panvita pridružila skupini največjih živilsko predelovalnih podjetij v Evropi in svetu, kot so Barilla, Danone, Coca cola, Kellogg, Unilever, Tesco, kar še dodatno krepi njeno pozicijo družbeno in okoljsko odgovornega ter lokalno usmerjenega podjetja. Podjetja morajo trajnost vgraditi v svoj DNK Panvitino namero je podprla tudi predstavnica Evropske komisije v Sloveniji, dr. Jerneja Jug Jerše, ki jo veseli, da je v Sloveniji močno prisotno zavedanje glede odgovornost do tega vprašanja, še toliko bolj v luči podražitev kot so osnovne surovine, energenti, mineralna gnojila in embalaža, ki kmetijska in živilska podjetja po celotni Evropi postavljajo v izjemno težak položaj. Verjamem, da bodo Panviti sledila tudi druga živilski predelovalna podjetja v Sloveniji ter s tem dodatno pripomogla k trajnostnemu razvoju Slovenije.

icon-expand Zaveze so korak naprej k podpori lokalno pridelane in zdrave hrane. FOTO: Arhiv ponudnika

Direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS Tatjana Zagorc je izpostavila, da je trajnost pomembna v vseh fazah prehranske verige in da načela trajnosti pri poslovanju nikakor ne moremo zožiti le na področje krožnega gospodarstva. Podjetja, tudi v Sloveniji, se vedno bolj zavedajo dejstva, da morajo trajnost vgraditi v svoj DNK, saj bo v prihodnosti financiranje projektov podjetij vedno bolj vezano na trajnostne vidike, ki so jih kmetijska in živilska podjetja vpeljala v svoje delovanje. Skupina Panvita je v okviru evropskega kodeksa podala otipljive in merljive zaveze s katerimi želi doprinesti k izpolnjevanju ciljev strategije Evropske komisije od vil do vilic.

icon-expand Izvršna direktorja Skupine Panvita Peter Polanič in Toni Balažič FOTO: Arhiv ponudnika

Skupina Panvita se je zavezala, da bo: - do leta 2030 v procesu proizvodnje hrane znižala emisije toplogrednih plinov za 40%, - povečala obseg nabave trajnostno pridelanih surovin na vsaj 90%, še posebej žita in koruze, - do leta 2030 vsaj 75% njenih izdelkov pakiranih v reciklirani embalaži, - do leta 2030 v proizvodnem procesu znižala porabo vode na tono proizvedenih izdelkov za 20% v primerjavi z letom 2020, - izboljšala sestavo živil skladno s smernicami za zdravo in trajnostno prehrano ter spodbujala zdrav in aktiven način življenja, - poskrbela, da bodo njihove živali v celotni verigi rejene skladno s standardi dobrobiti živali.