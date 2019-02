Panvitino meso ni iz sporne klavnice, je pa iz razsekovalnice

Da meso ne prihaja iz sporne klavnice, so potrdili tudi v Panviti. "V preteklih dneh so se v medijih pojavile nepopolne in tudi netočne informacije v povezavi z inšpekcijskim pregledom govejega mesa v družbi Panvita. Obveščamo vas, da v Panviti nimamo mesa iz sporne poljske klavnice Elkopol," so zapisali v sporočilu za medije.

"Panvita tudi v preteklosti nikoli ni sodelovala s sporno poljsko klavnico," poudarjajo in dodajajo: "V Panviti imamo vse potrebne dokumente, ki vključujejo sledljivost mesa do nivoja ušesne številke živali in dokazujejo, da meso ne prihaja iz sporne poljske klavnice. Prav tako imamo analizne izvide dobavitelja, ki dokazujejo, da je meso, ki je shranjeno v našem skladišču, neoporečno." Uradni izvidi slovenskega laboratorija se pričakujejo predvidoma v naslednjem tednu.

V Panviti trdijo, da je zamrznjeno meso, ki ga trenutno hranijo, je popolnoma neoporečno: "Dobavil ga je zanesljiv in ugleden dobavitelj iz Danske, za kar imamo vsa ustrezna dokazila in izjave." Kljub temu tega zamrznjenega mesa niso uporabili, trenutno je v karanteni, analize pa še čakajo.

V Panviti še pravijo, da se striktno poslužujejo samo preverjenih in zanesljivih dobaviteljev, ki to dokazujejo z vso ustrezno dokumentacijo in so pod rednim veterinarskim nadzorom. "Pri tem se poleg zakonsko obvezujočih zdravstvenih in kakovostnih parametrov striktno držimo tudi lastnih dodatnih kakovostnih zahtev, saj se zavedamo pomena kakovosti in zdravstvene ustreznosti naših izdelkov," dodajajo.

"Občasno smo zaradi sezonskih nihanj primorani del surovin uvoziti, zagotavljamo pa, da vedno izberemo samo dobavitelje, ki ustrezajo vsem navedenim kriterijem in zagotavljamo, da so vsi naši mesni izdelki visoko kakovostni in popolnoma varni za uživanje."