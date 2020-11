Papeško državo bodo okrasili z več kot tri tisoč okraski

Vsa uradna okrasitev Vatikana bo letos slovenska. Ustvarjati jo je pomagalo kar 400 prostovoljcev z vseh koncev države. Veliko smreko in še 42 manjših smrek bodo okrasili z več kot tri tisoč okraski, ki so jih prostovoljci izdelovali več tednov. Na desetine škatel so naložili na tovornjak, v Vatikanu pa jih bo prevzela floristka Sabina Šegula, ki ima z božično krasitvijo papeške države že dolgoletne izkušnje.

2200 okraskov iz slame in 1250 iz oblancev. Floristka Sabina Šegula, vodja izdelave okraskov, si je zamislila, da jih bodo izdelovali na delavnicah, pa se je bilo treba prilagoditi. "Vesela sem, ko vidim male prstke, torej so bili malčki na delu kot tudi starejši ljudje,"je dejala. Spretne roke so hitele v domačih kuhinjah in dnevnih sobah. Bolj ko se je bližal rok oddaje, več sporočil so prejeli. Tako po telefonu kot tudi po elektronski pošti. Vse je zapakirala sama, da bo v Vatikanu točno vedela, katera škatla gre kam. Pred odhodom okraskov pa je bil seveda obvezen tudi blagoslov. Osrednji motiv krasitve je zvezda repatica. "Vendar smo to repatico nekoliko poslovenili, in sicer namesto zvezdastega dela smo dodal značilen ornament šesterolist," je povedal etnolog Janez Bogataj. Vse skupaj bo Slovenijo stalo okoli 100 tisoč evrov. Najzahtevnejši je seveda transport 30-metrske smreke, ki so jo posekali v ponedeljek. A na ministrstvu za kmetijstvo so prepričani, da se projekt splača. "Vsako leto smreko podari druga država. Postavitev v Vatikanu je zato redka priložnost za katerokoli državo, da se celemu svetu predstavi,"je dejal minister Jože Podgoršek. Slovenija je smreko podarila tudi pred 24 leti. Takrat je z njo v Vatikan odpotovalo več tisoč Slovencev. Letos bosta krasitev vodila dva, ki sicer za božič že desetletje krasita baziliko svetega Petra. Računajo pa, da si bo kulturno prireditev ob prižigu luči 11. decembra, ki jo prav tako pripravlja Slovenija, po vsem svetu virtualno ogledalo ogromno ljudi.