Papež bo umestil 20 novih kardinalov

16 novih kardinalov je elektorjev, kar pomeni, da lahko na morebitnem konklavu izbirajo papeževega naslednika. Štirje pa so starejši od 80 let in zato te pravice nimajo. Nadškof Dilija Virgilio Do Carmo Da Silva bo postal prvi kardinal Vzhodnega Timorja, 48-letni italijanski misijonar Giorgio Marengo, ki deluje v Mongoliji, pa bo najmlajši kardinal na svetu.