'Papež Frančišek je bil vest sveta'

Papež Frančišek je umrl danes v starosti 88 let, so sporočili iz Vatikana. Frančišek je umrl dan po tistem, ko se je na velikonočno nedeljo pojavil na Trgu svetega Petra.

"Papež Frančišek se je od nas poslovil v izjemno težkih časih, ki nam kot človeštvu niso v čast. Vojne, ki si jih Frančišek srčno želel končati in razprtije med narodi, ki se jih je trudil pomirjati, vse to njegovo delo nam je dajalo upanje in vero, da bomo zmogli in bosta prevladala dobro in mir," pa je ob papeževi smrti zapisal premier Robert Golob .

SŠK: Sprožil reforme v Vatikanu

Novico o smrti papeža Frančiška so potrdili in se nanjo odvali tudi v Slovenski škofovski konferenci (SŠK). Kot so zapisali, je Frančiškov pontifikat zaznamovalo ponižno služenje "božjemu ljudstvu, usmiljenje in zavezanost marginaliziranim". Izdali so navodila župnijam, kako ravnati ob novici ob papeževi smrti.

Kot so navedli v SŠK, je bil papež znan po svojem manj formalnem pristopu k papeževanju, "kar je pokazal že takoj na začetku, ko se je namesto bivanja v apostolski palači odločil za bivanje v Domu svete Marte".

V času svojega pontifikata je, kot navajajo, zvesto oznanjal evangelij in vero v Jezusa Kristusa, "osredotočal se je na vprašanja, kot so podnebne spremembe, medverski dialog in gospodarska neenakost". "Njegove enciklike, med drugim Laudato si' o upravljanju okolja in Fratelli tutti o družbenem prijateljstvu, odražajo te prednostne naloge," so zapisali.

Kot ugotavljajo, je papež Frančišek "sprožil tudi reforme v Vatikanu in spodbujal sinodalnost, ki spodbuja odprt dialog in posvetovanje znotraj Cerkve." "Čeprav se je v poznejših letih soočal z zdravstvenimi težavami, je ohranil aktiven urnik in se še naprej zavzemal za pravičnost in sočutje na svetovnem prizorišču," so njegovo delo opisali na SŠK.

Ob smrti papeža je SŠK izdala tudi navodila za župnije. Tem med drugim predlagajo, da organizirajo ure molitve za pokojnega papeža, duhovniki naj vernikom predstavijo poslanstvo, ki ga je opravljal pokojni papež in jim razložijo, kako poteka izbira novega papeža. Takoj, ko tiskovni urad Svetega sedeža oziroma SŠK objavi novico o papeževi smrti, naj se po vseh cerkvah zvoni z velikim zvonom, petkrat po dve minuti, so še navedli.