Papež Frančišek lansko poletje načrtoval obisk Slovenije

Predstavnikom slovenskih oblasti se je apostolski nuncij glede na besedilo nagovora, objavljenega na spletu, še zahvalil, ker so redno obiskovali Vatikan in ker so bili navzoči na papeževem pogrebu.

Obisk preprečile zdravstvene težave

V uradu predsednice republike so za STA potrdili, da je bil dogovorjen datum obiska papeža Frančiška in da so stekle tudi priprave nanj, da pa so iz Vatikana prejeli obvestilo, da ga ne bo zaradi zdravstvenega stanja, ki mu ni omogočalo dodatnih aktivnosti in naporov pred njegovim obiskom v Trstu. Frančišek je Trst obiskal 7. julija lani.

V uradu predsednice republike so še pojasnili, da je predsednica Nataša Pirc Musar s pokojnim papežem vzpostavila tesen odnos in se v dveh letih mandata z njim sestala kar trikrat.

Dodali so, da si je močno prizadevala za njegov obisk v Sloveniji, in priložili vabilo na obisk v Sloveniji 17. junija 2023, ko je v Kopru potekalo ekumensko srečanje verskih voditeljev Zahodnega Balkana.

Da je bil papež povabljen na srečanje v Kopru, so za STA povedali tudi v kabinetu predsednika vlade. Pojasnili so, da papeža takrat ni bilo iz zdravstvenih razlogov, da pa se je ekumenskega srečanja udeležil nekdanji vatikanski državni tajnik Pietro Parolin.

Na apostolski nunciaturi v Sloveniji so STA svetovali, naj o obisku papeža Frančiška vprašamo predsednika Slovenske škofovske konference (SŠK) Andreja Sajeta in ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta.

STA je vprašanja v zvezi z obiskom pokojnega papeža poslala tudi na SŠK. Njihove odgovore še čakamo.