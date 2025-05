Tudi hitra izvolitev novega papeža se po njegovem mnenju sklada z oceno, da so kardinali dobro pripravljeni in vedo, kaj bi radi za Cerkev. "Gre za institucijo, ki mora gledati na edinost Cerkve in v nadaljevanju še za ostala vprašanja, s katerimi se Cerkev ukvarja."

Ivana Štuheca , moralnega teologa, izbira novega papeža, ki prihaja iz ZDA, ni presenetila, saj je imel Robert Francis Prevost v preteklosti v Vatikanu pomembno vlogo, zato so ga nekateri kardinali že lahko spoznali. Pri odločanju, kdo bo novi papež, pa je po mnenju Štuheca vlogo igralo tudi poznavanje geopolitičnih razmer oziroma "kje je danes težišče sveta". Na vprašanje, ali so kardinali zanj glasovali, da bi nadaljeval Frančiškovo dediščino, je Štuhec odgovoril, da ja. "Vsak papež je nadaljevanje prejšnjega."

Zadnji papež, ki je izbral ime Leon, je živel pred več kot 100 leti in kot prvi papež odprl vprašanje delavcev, izpostavil je, da izkoriščanje delavcev ni po Božji volji, socialni nauk je uvedel kot del katoliške doktrine. Ali izbira tega imena nakazuje, da bo novi papež temu posvečal posebno pozornost? "Izbira imena je pokazatelj, v kakšni smeri razmišlja papež in izbira me je presenetila," priznava Štuhec, a hkrati dodaja, da je razlog za to izbiro močan, vidi ga tudi kot povezavo med dvema časoma: papež Leon XIII. je bil v času industrijske revolucije, papež Leon XIV. pa danes v času postindustrijske dobe.

Nekdanji veleposlanik v Vatikanu ob tem ocenjuje, da lahko novi papež naredi pomembne korake v nadgradnji delovanja njegovega predhodnika, tudi v smeri dialoga z drugimi verstvi in zagotavljanj miru, kar je tudi glavno poslanstvo.

Štuhec sicer večjih revolucionarnih premikov znotraj Cerkve, kot je posvečenje žensk v duhovnike ali škofe, ne pričakuje, kljub temu pa bi se samo delovanje žensk lahko spremenilo. "Področje Lgbt -te ideologije ne bo podpiral, kar pa ne pomeni, da nima spoštljivega odnosa do ljudi, ne glede na njihovo spolno usmerjenost."