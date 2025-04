Papež opozoril na zlomljeni svet, NIJZ na hrupno in nevarno praznovanje

Na veliko soboto pred praznikom velike noči se kristjani spominjajo mrtvega Jezusa v grobu. Verniki na ta dan k blagoslovu odnesejo velikonočne jedi, ponekod pa ob teh dneh poteka tudi več kot sto let star običaj pokanja z možnarji in karbidom. Hrupno praznovanje, ki simbolizira Kristusovo vstajenje, v sebi nosi močan kulturni naboj, obenem pa je zelo nevarno, ob tem opozarja NIJZ. Pred veliko nočjo pa je papež Frančišek v meditaciji na križevem potu opozoril na zlomljeni svet.

Velika sobota je v Katoliški cerkvi dan celodnevnega čaščenja Jezusa v grobu, kamor so ga simbolično prenesli na veliki petek, zato verniki na ta dan obiskujejo njegov simboličen grob. Zgodaj zjutraj duhovniki blagoslovijo velikonočni ogenj in vodo, s katerima nato verniki pokadijo in pokropijo domove.

Na veliko soboto potekajo tudi blagoslovi velikonočnih jedi, med katerimi so najpogostejši kruh, pirhi, šunka in hren. Pri tem ima vsaka od jedi svojo simboliko. Kruh simbolizira božjo dobroto in človekovo delo, meso Jezusovo telo, pirhi Jezusove rane, hren pa žeblje. Evangeličani na veliko soboto zakurijo velikonočni ogenj. Prav tako pripravijo jedi za nedeljski velikonočni zajtrk, vendar jih ne blagoslavljajo. Bogoslužja ob sobotah nimajo. Vrhunec velike sobote bo zvečer, ko bodo po katoliških cerkvah potekale velikonočne vigilije. Pri tem bodo škofje in duhovniki katehumenom, ki so se pripravljali na zakramente, podeljevali krst, obhajilo in birmo.

Ob veliki noči ponekod vztraja tradicija pokanja s karbidom in možnarji

V teh dneh v različnih koncih Slovenije obujajo tudi druge tradicije. Pokanje z možnarji in karbidom je več kot sto let star običaj, ki se v nekaterih delih Slovenije, zlasti v Prlekiji, Prekmurju in na Štajerskem, med velikonočnimi prazniki še vedno ohranja. Gre za streljanje z možnarji, ki je vpisano tudi v register slovenske nesnovne kulturne dediščine kot tradicionalna oblika praznovanja velike noči, prvega maja in nekaterih lokalnih praznikov ter slovesnosti. Običaj, ki se prenaša iz roda v rod, sega v predkrščansko obdobje. Takrat so ljudje verjeli, da s pokanjem preženejo zle duhove, ki naj bi bili posebej dejavni ob prelomih letnih časov, kot je prehod iz zime v pomlad. Pokanje se danes običajno začne v jutranjih urah in je marsikje preraslo v organizirane dogodke z druženjem.

Pri pokanju s karbidom se v zaprt sod vnese kalcijev karbid, ki ob stiku z vodo sprošča plin acetilen. Ko ta pride v stik s plamenom, povzroči eksplozijo, ki ustvari glasen pok in odtrga pokrov soda. Učinek je za marsikoga atraktiven, a prav tako lahko izredno nevaren. Zakon o varstvu javnega reda in miru sicer omogoča uporabo karbida in podobnih plinskih zmesi med določenimi prazniki, kjer je takšno početje tradicionalno. Vendar pa zakonodaja prepoveduje pokanje v nočnem času, med 22. in 6. uro, kršiteljem pa grozi globa. Uporaba možnarjev je regulirana še strožje. Možnarji namreč sodijo med orožje in jih je treba prijaviti, njihova uporaba pa je dovoljena zgolj v okviru organiziranih prireditev, skladno s pogoji, ki jih določi upravni organ. Kljub zakonski dopustnosti Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja na resna tveganja, zato svetuje opustitev običaja pokanja s karbidom. Kot so zapisali, gre za početje, ki pogosto povzroča telesne poškodbe - med njimi opekline, raztrganine, poškodbe obraza, oči ter okvare sluha. Posebej zaskrbljujoče je, da so med žrtvami najpogosteje otroci in mladostniki, ki utrpijo trajne posledice, so dodali. Poleg nevarnosti za zdravje pokanje povzroča tudi intenziven hrup, onesnažuje okolje in vznemirja ljudi ter živali. V zadnjih letih so zaznali tudi primere, ko so posamezniki izdelovali lastne eksplozivne mešanice, kar še dodatno povečuje tveganje za nesreče, so še zapisali na NIJZ.

Papež Frančišek zaradi bolezni iz zakulisja: Svet potrebuje iskrene solze

Več deset tisoč vernikov se je že v petek zvečer v rimskem Koloseju na veliki petek udeležilo procesije v spomin na križev pot. Simbolni križ so nosili čez 14 postaj. Papež Frančišek, ki bogoslužja zaradi okrevanja po hudi bolezni ni vodil, pa je napisal meditacije, v katerih je izpostavil, da naš zlomljeni svet potrebuje iskrene solze.

