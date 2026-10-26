Papež Pirc Musarjevi obljubil, da bo kmalu obiskal Slovenijo

"Najprej sem mu seveda zaželela dobrega zdravja, potem pa mu predala uradno vabilo Republike Slovenije za obisk v Sloveniji," je po srečanju dejala Nataša Pirc Musar. Kot je pojasnila v izjavi za medije, letos namreč mineva 30 let od prvega obiska pokojnega papeža Janeza Pavla II., prihodnje leto pa bo Slovenija obeležila 35 let od začetka diplomatskih odnosov z Vatikanom.
"Kar nekaj razlogov je, da bi lahko prišel, in obljubil mi je, da bo," je dejala. "Če sem ga prav razumela, v prihodnjih dveh letih zagotovo," je dodala.
Po besedah Pirc Musarjeve se papež, ki je pred dnevi prestal operacijo, med katero so mu odstranili maligni tumor na pljučih, počuti dobro in je v vrhunski formi. "Midva sva se pogovarjala skoraj 40 minut o izjemno težkih temah, rekel je, da se dobro počuti," je povedala.
Pirc Musarjeva se je na obisku v Vatikanu nazadnje mudila decembra 2024, aprila lani se je udeležila pogrebnih slovesnosti za papeža Frančiška, ki kljub vabilom tako kot njegov predhodnik Benedikt XVI. Slovenije ni obiskal. Od osamosvojitve jo je obiskal samo sedaj že pokojni papež Janez Pavel II. Obiskal jo je dvakrat, maja 1996 in septembra 1999, ko je med drugim slovenskega škofa Antona Martina Slomška razglasil za blaženega.
V začetku tega meseca je Vatikan obiskal že premier Janez Janša, ki je s papežem med drugim govoril o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Pred tem se je septembra v Vatikanu mudil zunanji minister Tone Kajzer.
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