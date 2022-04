Papež pozval h končanju vojn po vsem svetu

"Kmalu se bo nad to strašno noč trpljenja in smrti dvignila nova zora upanja," je dejal poglavar Rimskokatoliške cerkve. "V srcu nosim številne ukrajinske žrtve, milijone beguncev in notranje razseljenih oseb, raztrgane družine, zapuščene starejše, razbita življenja in mesta, zravnana do tal," je dejal Frančišek. Spomnil je tudi na veliko trpljenje v konfliktih drugod po svetu, na območjih, kot so Bližnji vzhod, Libanon, Sirija, Jemen, Irak, Afganistan, Libija, Mjanmar in deli Afrike.