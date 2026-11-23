Portala Domovina in Siol danes neuradno poročata, da naj bi papež Leon XIV. Slovenijo obiskal prihodnje leto v maju in da naj bi priprave na obisk že stekle.
V uradu predsednice države so nam odgovorili, da je Nataša Pirc Musar 26. oktobra med obiskom Vatikana papežu osebno predala uradno vabilo za obisk Slovenije. Takrat ji je papež dejal, da bodo vabilo obravnavali "z veliko naklonjenostjo".
"Drugih uradnih informacij o morebitnem obisku papeža v Sloveniji v uradu predsednice republike v tem trenutku nimamo," so zapisali in dodali, da bo javnost o morebitnem obisku pravočasno obveščena.
Slovenija bo sicer prihodnje leto obeležila 35 let od začetka diplomatskih odnosov z Vatikanom. Na obisk naše države je papeža v začetku oktobra povabil tudi premier Janez Janša.
Predhodnik Leona XIV., papež Frančišek, kljub vabilom tako kot Benedikt XVI. Slovenije ni obiskal.
Od osamosvojitve jo je obiskal samo pokojni papež Janez Pavel II. Obiskal jo je dvakrat, maja 1996 in septembra 1999, ko je med drugim slovenskega škofa Antona Martina Slomška razglasil za blaženega.
Vprašanja o datumu morebitnega obiska papeža smo naslovili tudi na vladni urad za komuniciranje, ministrstvo za zunanje zadeve in Katoliško cerkev. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.
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