Portala Domovina in Siol danes neuradno poročata, da naj bi papež Leon XIV. Slovenijo obiskal prihodnje leto v maju in da naj bi priprave na obisk že stekle.

V uradu predsednice države so nam odgovorili, da je Nataša Pirc Musar 26. oktobra med obiskom Vatikana papežu osebno predala uradno vabilo za obisk Slovenije. Takrat ji je papež dejal, da bodo vabilo obravnavali "z veliko naklonjenostjo".

"Drugih uradnih informacij o morebitnem obisku papeža v Sloveniji v uradu predsednice republike v tem trenutku nimamo," so zapisali in dodali, da bo javnost o morebitnem obisku pravočasno obveščena.