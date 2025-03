Papež Frančišek utrpel novi dihalni stiski

"Sveti oče je danes utrpel dve epizodi akutne dihalne odpovedi, ki jo je povzročilo znatno kopičenje endobronhialne sluzi in posledičnega bronhospazma," so zapisali in dodali, da napovedi ostajajo zadržane.

Iz Vatikana so pred tem dopoldne sporočili, da je papež preživel še eno mirno noč. Pred tednom dni je 88-letni papež utrpel prvo dolgotrajno dihalno stisko in zdravniki so njegovo zdravstveno stanje opisali kot kritično. V petek zvečer je znova doživel dihalno stisko, a je njegovo stanje glede na zagotovila zdravnikov stabilno.