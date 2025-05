Papež za novega nuncija v Sloveniji imenoval Luigija Bianca

Bianco govori angleško, francosko, italijansko in špansko. Papež ga je danes imenoval tudi za apostolskega delegata na Kosovu.

Papež Frančišek ga je 12. julija 2014 imenoval za apostolskega nuncija v Etiopiji, kasneje istega leta pa še za apostolskega nuncija v Džibutiju in apostolskega delegata v Somaliji ter za posebnega predstavnika pri Afriški uniji. 4. februarja 2019 je bil imenovan za apostolskega nuncija v Ugandi, službo pa je prevzel 8. aprila 2019 v Kampali.

V službo Svetega sedeža je stopil 1. julija 1989, nato pa služboval na apostolskih nunciaturah v Italiji (1989-1991), Egiptu (1991-1994), Argentini (1994-1999), na Hrvaškem (1999-2002), v Španiji in Andori (2002-2009).

Nuncij je tudi osebni predstavnik papeža

Apostolski nuncij je stalni diplomatski predstavnik Svetega sedeža pri državi ali mednarodni organizaciji in ima v skladu z Dunajsko konvencijo iz leta 1961 status izrednega in pooblaščenega veleposlanika. Nuncij je hkrati tudi osebni predstavnik papeža pri krajevni katoliški cerkvi in opravlja notranje cerkvene naloge v skladu z določili cerkvenega prava.

V tej vlogi je na primer vpleten v postopek izbire in imenovanja novih škofov v škofijah na ozemlju države, kjer opravlja diplomatsko službo, posodablja spisek duhovnikov, ki jih škofje občasno predlagajo kot primerne za škofovsko službo, v papeževem imenu pa umešča tudi novoimenovane škofe.