'Pritiskajo name, naj spornih izplačil na univerzi ne preiskujemo'

Papič je govoril tudi o ukrepih, ki so jih po razkritju spornih izplačil uvedli na univerzi. Dekane vseh preostalih 25 članic je pozval k hitremu pregledu poslovanja, sporočiti pa morali tudi, ali so se sporna izplačila dogajala tudi na njihovih fakultetah.

Kuhar meni, da vsa izplačila niso sporna

Nadaljnje ukrepe pa na svoji fakulteti napoveduje tudi Kuhar. Kot pravi, bodo naslednje poteze sprejeli šele potem, ko bodo svoje delo opravili organi pregona. "Ukrepali bomo v skladu z njihovimi zaključki," je dejal. Tako Papič kot Kuhar poudarjata, da gre pri aferi še vedno zgolj za sume nepravilnosti, zato bi bilo prehitro zahtevati vračilo denarja. Dodal je še, da vsa izplačila niso nujno sporna, saj naj bi šlo pri izplačilih predstojnikom oddelkov in njihovim namestnikom le za napačno obliko izplačila za delo, ki je bilo dejansko opravljeno. Sporne dodatke naj bi sicer po njegovem vedenju izplačevali zadnjih deset let, pred tem pa ne.

"Seveda bomo pogledali, če se da karkoli urediti pred zaključkom formalnih postopkov, a znano je, da če nekdo terja od zaposlenih vračilo denarja, da mora imeti za to trdno osnovo," je povedal Papič.

Papič sprejel odstop Kalenić Ramšakove, da bi razbremenil univerzo

Rektor pa je komentiral tudi odstop Kalenić Ramšakove z mesta prorektorice univerze. Tega je sprejel, ker je želel razbremeniti univerzo, hkrati pa zagotoviti normalne pogoje za delo.

Odvetnica Kalenić RamšakoveNataša Pirc Musar je v sporočilu za javnost zapisala, da je njena stranka v svojem prvem mandatu dekanje v letu 2013 ugotovila nepravilnost, in sicer, da naj bi prejela dodatek za stalno pripravljenost. Takoj je reagirala in sistemsko ukinila ta dodatek vsem vodstvenim delavcem, vključujoč tudi sebi. Kot zatrjuje Pirc Musarjeva nikakor ne drži informacija, da naj bi Kalenić Ramšakova prejela kar 18.000 evrov dodatka. Po njenih besedah si je nekdanja prorektorica ves čas prizadevala za zakonitost in transparentnost poslovanja Filozofske fakultete, vse nepravilnosti pa naj bi sproti »sanirala«. Pirc Musarjeva še navaja, da je njena stranka na začetku drugega mandata v letu 2015 ugotovila, da se tudi dodatki za vodenje izplačujejo nepravilno, kar je bila posledica zatečenega stanja, a je tudi to nepravilnost takoj odpravila.

Fakultete naj bi si izplačale skupno milijon evrov

Revizija univerze na filozofski fakulteti je razkrila, da je fakulteta v minulem desetletju nekaterim zaposlenim preko podjemnih pogodb neupravičeno izplačevala dodatke. Šlo naj bi za milijon evrov, pri čemer naj bi bila sporna predvsem nakazila dekanom in prodekanom. Ti naj bi si denar (do 1000 evrov bruto mesečno za dekane in 500 evrov bruto za prodekane) izplačevali kot dodatek za funkcijo, čeprav je to plačilo vključevala že njihova plača.