Papič: Šolsko leto 2022/2023 bomo pričeli in zaključili v šoli

"Veseli me, da v novo šolsko leto vstopamo mirno in dobro pripravljeni na izzive, ki so pred nami. Šole bodo varno, spodbudno in vključujoče okolje, predvsem pa prostor, v katerem mladi pridobivate nova znanja in spoznanja, ki vam jih predajajo zaposleni v vzgoji in izobraževanju," je v poslanici, ki so jo posredovali z ministrstva za šolstvo, zapisal Papič.

Prepričan je, da je pred nami običajno šolsko leto, v katerem bosta znova v ospredju predvsem znanje in ustvarjalnost.

Dobrodošlico še posebej izreka 20.797 prvošolkam in prvošolcem, ki bodo šolski prag prestopili prvič. "Želim vam, da bi se v šoli počutili dobro, pridobili odgovore na številna vprašanja, spletli nova prijateljstva, pa tudi, da jo boste radi obiskovali," je poudaril.

Dobrodošlica prav tako velja prav vsem 194.562 učenkam in učencem ter okoli 79.000 dijakinjam in dijakom, je zapisal in izrazil upanje, da so za njimi prijetne počitnice in da so že pripravljeni na šolsko delo.

"Pomembno sporočilo vsem je, da bomo šolsko leto 2022/2023 pričeli in zaključili v šoli," je poudaril. Ob tem vse naproša, da upoštevajo osnovne higienske ukrepe in priporočila za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.