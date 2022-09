Papič zagotavlja: Cene malic bodo zamrznjene

Ob naraščajočih življenjskih stroških in vse višjih cenah hrane je bilo pričakovati tudi podražitev šolskih malic. A je zdaj že bolj ali manj jasno, da bo to preprečil interventni zakon, ki ga je ministrstvo za izobraževanje pred enim tednom poslalo v javno obravnavo. Predlog zakona predvideva, da bi cena šolske malice ne glede na dvig stroškov za uporabnike ostala na ravni lanske. Razliko v ceni bi pokrili iz državnega proračuna. Enako velja za oskrbnine v dijaških domovih.

Čeprav je zakon šele v fazi sprejemanja, šolsko leto pa se je že začelo, minister Igor Papič miri: tudi septembrske cene bodo na ravni lanskih. " Mislim, da je pomembno, da poudarimo, da bo veljal od 1. septembra celotno šolsko leto do konca avgusta ," je dejal za TV Slovenija . Kot je še dodal, upa, da bo sprejet še ta mesec, da obdobje, ko bodo šole zalagale razliko do realnih cen, ne bi bilo predolgo.

Kot je navedeno v obrazložitvi predloga, je njegov osnovni cilj omiliti posledice, ki so nastale zaradi podražitve cen nastanitve, prehrambnih izdelkov in stroškov, povezanih s prehrano pri izračunu cene oskrbnine v dijaških domovih in cene malice učencev in dijakov.

Tako bi z zakonom določili, da se cena šolske malice za učence in dijake v prihajajočem šolskem letu ne zviša in ostane enaka kot v šolskem letu 2021/2022. Zaradi zagotavljanja pozitivnega poslovanja šol pa bi se osnovnim in srednjim šolam razlika med stroški in staršem zaračunano ceno malice krila iz državnega proračuna.