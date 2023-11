Par zaradi nasilja nad otrokom obsojen na zaporno kazen

Na nasilje nad takrat štiri leta starim dečkom so po pisanju časopisa Slovenske novice posumili na pediatrični kliniki, kamor je bil po poškodbi, ki sta mu jo starša zadala marca 2014, pripeljan iz novomeške bolnišnice. Iz klinike so o sumih takoj obvestili Policijo in novomeški center za socialno delo. Na telesu otroka so nato odkrili še številne druge, starejše poškodbe, od zaraščenih zlomov kosti do ožganin. Center za socialno delo je zato aprila 2016 staršema otroka odvzel, po končanem zdravljenju dečka pa je zoper njiju stekel tudi sodni postopek.

Na sodišču sta starša ves čas trdila, da otroka nista tepla in se zato ne počutita kriva. Izvedenska mnenja, ki jih je naročilo sodišče, so medtem kazala nasprotno. V začetku tega leta je nato sodišče oba spoznalo za kriva. Radenko Brajdič je bil zaradi povzročitve hude telesne poškodbe ter zaradi zanemarjanja otroka in surovega ravnanja obsojen na šest let in pol zapora, njegova žena pa zaradi istih očitkov na leto in pol zapora.

Na sodbo sta se pritožila tako obramba kot tožilstvo. Obramba je predlagala oprostitev, tožilstvo pa je zahtevalo višjo kazen. Zdaj je višje sodišče odločilo, da je kazen, ki jo je določilo novomeško okrožno sodišče, primerna, z odločitvijo višjega sodišča pa je postala tudi pravnomočna, še poročajo Slovenske novice.