Paracetamol v nosečnosti je varen, študija ovrgla povezavo z motnjami

V obsežni študiji oz. analizi 43 študij, v katere je bilo skupno vključenih več sto tisoč žensk, so med drugim vključili primerjave med brati in sestrami. Pri njih so namreč genski in okoljski dejavniki, ki vplivajo na nevrološki razvoj, zelo podobni. "Naši rezultati potrjujejo varnost paracetamola pri pravilni uporabi med nosečnostjo," so ugotovili strokovnjaki.

Raziskava je preučila tudi študije z nizkim tveganjem pristranskosti in tiste, ki so otroke spremljale več kot pet let, da bi preverila morebitno povezavo med jemanjem paracetamola in avtizmom.