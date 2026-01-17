Naslovnica
Tujina

Paracetamol v nosečnosti je varen, študija ovrgla povezavo z motnjami

London, 17. 01. 2026 12.36 pred 19 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M. STA
Paracetamol, nosečnost

Jemanje paracetamola v nosečnosti je varno in ne poveča tveganja za avtizem, ADHD ali duševne motnje pri otroku, je potrdila najnovejša študija, objavljena v medicinski reviji The Lancet. Izsledki študije so v nasprotju s trditvami ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se morajo nosečnice jemanju paracetamola izogibati, ker da povzroča avtizem.

Paracetamol med nosečnostjo
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

V obsežni študiji oz. analizi 43 študij, v katere je bilo skupno vključenih več sto tisoč žensk, so med drugim vključili primerjave med brati in sestrami. Pri njih so namreč genski in okoljski dejavniki, ki vplivajo na nevrološki razvoj, zelo podobni. "Naši rezultati potrjujejo varnost paracetamola pri pravilni uporabi med nosečnostjo," so ugotovili strokovnjaki.

Raziskava je preučila tudi študije z nizkim tveganjem pristranskosti in tiste, ki so otroke spremljale več kot pet let, da bi preverila morebitno povezavo med jemanjem paracetamola in avtizmom.

Paracetamol je varen, če se ga jemlje v skladu z navodili

"Ko smo opravili to analizo, nismo našli nobene povezave oz. dokazov, da paracetamol povečuje tveganje za avtizem," je za britanski BBC povedala vodilna avtorica študije in strokovnjakinja za porodništvo profesorica Asma Khalil. "Sporočilo je jasno - paracetamol ostaja varna izbira med nosečnostjo, če se jemlje v skladu z navodili," je dodala.

Izsledki študije so tako pritrdili smernicam glavnih zdravstvenih organizacij v Veliki Britaniji, ZDA in Evropi o varnosti tega pogostega zdravila proti bolečinam ter so v nasprotju s trditvami ameriškega predsednika Trumpa.

Preberi še WHO po izjavah Trumpa: Jemanje paracetamola ne povzroča avtizma

Trump je na novinarski konferenci septembra lani nosečnice opozoril pred jemanjem paracetamola, v ZDA znanega pod blagovno znamko Tylenol. Pri tem je vzpostavil povezavo z avtizmom pri otroku in dejal, da naj nosečnice zdravilo uporabljajo le v skrajno nujnih primerih, v primeru glavobola ali povišane telesne temperature pa naj raje stisnejo zobe.

nosečnost paracetamol študija avtizem

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Castrum
17. 01. 2026 13.07
konca' Castrum Vedno je potrebno zaupati stroki in samo stroki. Pika. Končna pika. ....In tisti ki se danes upravičeno posmehujete Trumpu, koliko izmed vas je takih ki ste v času kovida širili dvome v cepiva in niste verjeli stroki?
bibaleze
