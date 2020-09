Prva parada ponosa na Koroškem: 'Obstajamo in ostajamo'

Približno sto udeležencev je na Paradi ponosa v Slovenj Gradcu izražalo podporo LGBT+ skupnosti. S transparenti in drugimi simboli so izražali nestrinjanje z diskriminatornimi politikami nad LGBT+ skupnostjo ter zahtevali politične, sistemske in družbene spremembe. "Združeni pod enim geslom kličemo za pravico do ljubezni. Namreč obstajamo. In ostajamo. Naš dom je tu," so sporočili organizatorji.

Povorka po mestu je simbolična gesta javnega shoda, ki jo LGBT+ skupnost ohranja od začetkov Parade ponosa s stonewallskimi protesti leta 1969, so zapisali organizatorji Ekipa Koroška Pride. Udeleženci so se zbrali na dvorišču slovenjgraške stare komunale in se nato podali skozi mesto. "Parada; lesketajoče praznovanje, radost izkustva svobode, protest. Ker verjamemo, da si vsak zasluži dom, kjer se domače tudi počuti, letos prvič korakamo po koroški zemlji. Združeni pod enim geslom kličemo za pravico do ljubezni. Namreč obstajamo. In ostajamo. Naš dom je tu,"so sporočili organizatorji.

icon-expand Parada ponosa na Koroškem FOTO: Koroška pride Facebook

Poudarili so, da je dogodek organiziran v skladu s covid-19 ukrepi in priporočili NIJZ. "Na dogodku se beleži evidenca prisotnosti s kontakti, ki se lahko hrani do enega meseca. Zaščitna maska je priporočena. Udeležite se samo, če ste zdravi!" so pozvali. Na dvorišču stare komunale so postavljene tudi stojnice, na katerih se predstavljajo sorodne LGBTIQ+ slovenske organizacije, kot so TransAkcija, DIH, Maribor Pride, Ljubljana Pride, Iniciativa Kavč, Kvartir in Legebitra.

