Pirc Musarjeva: Ljubezen nima nalepk in razlag. Je, kar je, čista in preprosta

Z letošnjim sloganom so organizatorji in udeleženci festivala želeli zaobjeti raznolikost LGBTIQ+ gibanj, identitet in bojev. Pozvali so k mednarodni solidarizaciji, vzajemni podpori in k skupnemu boju za človekovo dostojanstvo povsod po svetu. "Prepletenost naših realnosti in soodvisnost raznolikih skupnosti pomeni, da vse oziroma vsi bijemo en boj; boj za svobodo, enakopravnost, dostojanstvo, varno prihodnost in opolnomočeno skupnost. In to za vse in povsod," so zapisali v političnem sporočilu letošnje Parade ponosa.

Izpostavili so prisotnost vojn, rasizma, homo-, trans-, bi- in interfobije, nasilja in drugih oblik zatiranj ter posledice podnebnih sprememb, zato je treba po njihovem mnenju "še toliko radikalneje živeti mednarodno solidarnost in stopiti skupaj preko meja in kontinentov" in se upreti splošni mentaliteti individualizma. "Uprimo se oblasti in sistemom, ki nas predalčkajo na 'naše in tuje', na 'prave in neprave'. Zahtevajmo pravice za vse," so sporočili in dodali, da je solidarnost ključna pot do več pravičnosti.