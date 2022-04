Paradoks sodobnega časa: zakaj cepimo, če bolezni ni več?

Kljub temu, da so cepiva v zadnjih dveh letih zaradi številnih teorij zarot in glasnih anticepilcev dobila negativen sloves, je neizpodbitno dejstvo, da nas različna cepiva že več kot dve stoletji varujejo pred številnimi boleznimi in s tem rešujejo življenja. Po oceni Svetovne zdravstvene organizacije s cepljenjem letno preprečimo kar dva do tri milijone smrti. In prav to je paradoks, s katerim se zdaj srečujemo, opozarjajo strokovnjaki: cepljenja so namreč postala žrtev lastne učinkovitosti, saj se soočamo z vprašanjem, zakaj cepimo, če bolezni ni več.