Parafiranje dogovora: sindikati in vlada o višjih plačah v zdravstvu in socialnem varstvu

Parafiranju dogovora pa bo predvidoma še v tem tednu sledil podpis dogovora predsednikov vseh sindikatov, ki zastopajo zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu, in aneksov h kolektivnima pogodbama za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter za zaposlene v zdravstveni negi, so pojasnili v sindikatu zdravstva.

Pogajanja, ki so se začela sredi avgusta, so primarno potekala zaradi akutnega reševanja kadrovske problematike na področju zdravstvene nege in nekaterih pomanjkljivosti iz preteklih dogovorov. Ključna rešitev so spremembe uvrstitve delovnih mest v zdravstvu in socialnem varstvu. Pogajalski strani sta tako po skoraj treh mesecih pogajanj dosegli sporazum, po katerem so posamezna delovna mesta v plačnih skupinah E (zdravstvo), F (socialno varstvo) in J (spremljajoča delovna mesta) prepoznana kot tista, s katerih je odšlo največ zaposlenih in za katere delodajalci najtežje najdejo ustrezen kader. Dogovorili so se tudi za nekatera nova delovna mesta, med drugim za nov profil kineziologa, je pojasnila Ilešič Čujevičeva.

Poleg delovnih mest zdravstvene nege gre za še druga delovna mesta v zdravstvu (nekatera delovna mesta farmacevtskih tehnikov in farmacevtov, psihologov in kliničnih psihologov, logopedov in kliničnih logopedov, laboratorijske diagnostike, inženirjev ortotike in protetike, socialnih delavcev) in v socialnem varstvu (nekateri strokovni delavci v plačni podskupini F1, delovna mesta v zdravstveni negi in oskrbi v podskupini F2), pa tudi nekatera ključna delovna mesta v plačni skupini J. Dvig plačnih razredov je po njenih navedbah različen med delovnimi mesti, razlogi za dvig pa izhajajo iz preteklih nesorazmerij ter preprečevanja odhodov kadra.