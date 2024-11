'Čeprav je stavka z novelo zakona praktično onemogočena, se bo nadaljevala'

Z ministrstva za kulturo so ob tem posredovali izjavo državnega sekretarja Marka Rusjana , ki je izrazil zadovoljstvo, da številne ure skupnega dela na pogajanjih in tudi na mnogih sestankih niso bile zaman in je bil plod njihovega skupnega dela danes potrjen. Prepričan je, da bodo v petek tako ministrica za kulturo Asta Vrečko kot tudi vodje sindikatov s področja kulture podpisali usklajeno spremembo kolektivne pogodbe.

Anekse h kolektivnim pogodbam za kulturne dejavnosti, za raziskovalno dejavnost in za dejavnost vzgoje in izobraževanja ter dogovor sta parafirala namestnik vodje vladne pogajalske skupine Matevž Lakota in v imenu reprezentativnih sindikatov plačnega stebra javnih uslužbencev v raziskovalni dejavnosti, izobraževanju in kulturi Branimir Štrukelj .

Vsem zaposlenim v javnem sektorju se znatno povišajo plače. Prav tako nihče ne bo imel več osnovne plače pod minimalno plačo, najslabše plačani pa bodo prej prišli do končnega povišanja plač, je izpostavil. Obenem je po njegovih besedah pomembno, da so zagotovili dostojne plače za delavce v kulturi, ki so povsem primerljive s plačami v drugih sektorjih. "To je tudi priznanje, da sta kultura in umetnost ključna za razvoj družbe in da delavci v kulturi opravljajo ravno tako odgovorno in pomembno delo kot delavci v šolstvu, zdravstvu, državni upravi in vseh drugih sektorjih," so besede državnega sekretarja še navedli na ministrstvu.

Tudi v stebru zdravstva in socialnega varstva parafirali kolektivne pogodbe

V ponedeljek so že parafirali kolektivne pogodbe v okviru plačnega stebra za javne uslužbence v javnih agencijah, skladih in zavodih. Danes so jih parafirali še za zdravstvo in socialno varstvo.

V tem plačnem stebru so se pogajali o štirih kolektivnih pogodbah. Med njimi so kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike, kolektivna pogodba za dejavnost obvezne socialne varnosti in kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi.