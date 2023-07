Paragijevo zakonito odpustili, zdaj v Golobovem kabinetu

Mikrobiologinja Metka Paragi, ki je širši javnosti postala znana po opozarjanju na dvomljivost hitrih testov Majbert Pharm, je od začetka aprila zaposlena v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba. Novo službo je dobila nedolgo zatem, ko je višje sodišče pritrdilo njenemu prejšnjemu delodajalcu, Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in prehrano, da je bila izredna odpoved Paragijevi upravičena. V kabinetu je zadolžena za zdravstvo, na mesec pa dobi skoraj štiri tisočake bruto.

V kabinetu predsednika vlade so za Dejstva potrdili, da je Paragijeva pri njih zaposlena od 1. aprila letos. Zaseda delovno mesto sekretarja, s čimer se uvršča v 56. plačni razred. Njena osnovna bruto plača znaša 3.979,04 evra. Zadolžena je za področje zdravstva.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Paragijeva je novo službo iskala po tistem, ko so jo izredno odpustili z Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), kjer je službovala 30 let. Z detektivom so ugotovili, da je marca 2021 ob dveh priložnostih za več ur odšla z delovnega mesta, pri čemer so ji očitali, da je enkrat napačno, drugič pa neresnično zabeležila svoj odhod. Kljub odhodom z delovnega mesta pa je nato Paragijeva zatrjevala, da je celoten delovni čas opravljala molekularne preiskave in da je tako za ves delovni čas upravičena do dodatka za delo v rizičnih razmerah. Paragijeva sicer trdi, da je bila nezakonito odpuščena zaradi svojih javnih opozarjanj na neustreznost testov Majbert Pharm in njihovo validacijo pri NLZOH, pa tudi zaradi opozarjanj na druge nepravilnosti.

Sprva je s tožbo proti nekdanjemu delodajalcu uspela, a je višje sodišče 14. februarja letos spremenilo sodbo prvostopenjskega delovnega sodišča in pritrdilo NLZOH, da je bila izredna odpoved aprila 2021 utemeljena. Kot je sklenilo, je huje kršila pogodbene in druge obveznosti s tem, ko je neresnično poročala o obsegu dela, ki ga je opravila v visoko tveganih razmerah. Če tega nacionalni laboratorij ne bi odkril, bi prišlo do oškodovanja proračunskih sredstev zaradi neupravičeno izplačanega dodatka, na podlagi vsega tega pa je imel – tako višji sodniki – NLZOH zadostno podlago za takojšnjo prekinitev delovnega razmerja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Paragijeva je za Dejstva dejala, da se z odločitvijo višjega sodišča absolutno ne strinja, zato bodo nadaljevali z izpodbijanjem sodbe, saj vztraja pri tem, da je bila nezakonito odpuščena. Glede njenega dela v premierjevem kabinetu pa nas je usmerila na službo za odnose z javnostmi. Mikrobiologinja se je sicer javnosti predstavila tudi s kuhanjem na eni od televizij – za kuhanje pravi, da je ena od njenih treh ljubezni –, a širša javnost je postala pozorna nanjo v času epidemije covida-19. Takrat je javno opozarjala, da hitri covidni testi, ki jih je država kupila za milijon evrov od podjetja Majbert Pharm, niso ustrezni. In tudi takrat je svoje znanje kuhanja uporabila v primerjavi neustreznosti testov in njihove domnevno neustrezne verifikacije pri NLZOH: "To je tako, kot če bi vam prinesla zelenjavo in bi rekla, da skuhajte juho, in bi vam dala vmes gnil krompir, vi bi pa juho vseeno skuhali in mi ne bi povedali, da sem vam dala notri gnil krompir."

Opozarjala je, da je bila na področju testiranja testov stroka "povožena" enako, kot je bila povožena epidemiološka stroka v času covida-19. "Jaz sem bila, kot je Mario Fafangel za področje epidemiologije, to sem bila jaz za mikrobiologijo." Vodja epidemiologov na NIJZ Fafangel je namreč med epidemijo večkrat podvomil v ustreznost covidnih ukrepov. Paragijeva je bila nato v ekipi, ki je danes že odhajajočemu ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu pomagala pri pisanju zdravstvenega programa. Poleg nje so bili snovalci programa tudi zdravnica Mirta Koželj, nekdanja zdravstvena ministra Aleš Šabeder in Dorjan Marušič ter kirurg Erik Brecelj. Bešič Loredan jih je ob začetku svojega mandata tudi označil za svojo ožjo ekipo. Šabeder je prevzel novoustanovljeni Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Brecelj pa vodi Strateški svet za zdravstvo in je v zadnjem času postal oster kritik Bešiča Loredana.

Paragijeva v tem času ni prevzela nobene vidne funkcije, čeprav se jo je še pred odločitvijo višjega sodišča večkrat omenjalo za direktorsko mesto na NLZOH. Tega od julija lani vodita Emil Žerjal kot v. d. direktorja in Vesna Viher Hrženjak kot v. d. strokovne direktorice. Vmes so objavili tri razpise – enkrat niso potrdili kandidatke, drugič so ga razveljavili, medtem ko so na zadnjem razpisu za direktorico izbrali Romano Martinčič, ki je nekdaj vodila Splošno bolnišnico Trbovlje. Ob tem pa so Viher Hrženjakovi podaljšali v. d.-jevstvo še za pol leta. Za strokovnega direktorja NLZOH je skladno z zakonodajo imenovan kandidat, ki ima izobrazbo medicinske smeri. Te izobrazbe Paragijeva nima, saj je doktorica mikrobiologije.