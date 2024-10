Paralimpijci dokazali, da um postavlja meje

V Ljubljani so pozdravili trojico junakov, ki dokazujejo, kaj se v življenju da doseči, če le nisi pripravljen vreči puške v koruzo. Naši paralimpijci so v Parizu osvojili zlato in bron. A še bolj dragoceni so zaradi jekla, iz katerega je skovan njihov duh. Vlada je tokrat ne le z besedami, ampak tudi dejanji dokazala, da jih ceni. Nagrada za zlato medaljo je 55.000 evrov, toliko kot na olimpijadi.