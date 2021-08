Paraolimpijski tabor za družine: voziček ni nikoli ovira

Medtem ko te dni naših sedem športnikov tekmuje na paraolimpijskih igrah v Tokiu, se je v Laškem začel tretji paraolimpijski tabor za družine. Njegov namen je pokazati mladim invalidom, v katere športne aktivnosti vse se lahko vključujejo. Njihovo sporočilo pa: voziček ni nikoli ovira. Do nedelje se bodo lahko preizkusili v več športih, danes pa so začeli s košarko na vozičkih, curlingom, paranamiznim tenisom in paraplavanjem. Vse športne aktivnosti na taboru so seveda prilagojene njihovim zmožnostim, pomembno je le, da v športu in rekreaciji uživajo, sporoča eden od trenerjev.