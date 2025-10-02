Slovenija
Parašportniki: dokaz, da omejitev ni
Zdrav duh v zdravem telesu lahko ozdravi tudi družbo, pravijo. In tisti, ki to najbolj vedo, so se predstavili v rehabilitacijskem centru Soča. Parašportniki, torej športniki invalidi, so najboljši dokaz, kako nam lahko ukvarjanje s športom izboljša življenje in kaj vse lahko dosežemo, če ne priznamo omejitev.
