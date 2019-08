Parcele družine Zavašnik pod Šmarno goro kmalu na dražbi

Samo klik in elektronska zemljiška knjiga razkrije, da je oče Roberta Tomasa Zavašnika, razvpitega lastnika diskoteke Lipa, pred katero je množica leta 2005 pomendrala tri mlada dekleta, na prav vse družinske parcele Zavašnikov pred natanko dvanajstimi leti vknjižil hipoteke. Parcelna številka 1119/1 je celo že vpisana na DBS Leasing.

Omenjena parcelna številka označuje parcelo, kjer stoji družinska hiša Zavašnikov, kar pomeni, da je najmanj dom Zavašnikov last omenjene leasing hiše.

A pojdimo od začetka. Od zanesljivega vira izvemo, da je Franc Zavašnik leta 2007 pri DBS Leasingu vzel več posojil, eno v višini 350 tisoč evrov, drugega za nekaj več kot 108 tisočakov, potem pa še več manjših, katerih skupna vrednost presega 600 tisočakov. Za posojila naj bi jamčil s pokojnino in svojim imetjem, a naj bi zneske Zavašnikovi prav kmalu nehali odplačevati. Zaradi česar je sodišče z več sklepi odredilo izvršbe, kar pomeni izselitev Zavašnikov iz Spodnjih Pirnič.



Zavašniki se ne morejo sprenevedati, da jim situacija ni jasna, saj se na odločitve sodišča se namreč ves čas pritožujejo. A so kljub temu tu postavili razvpite počitniške namestitve.

Mimogrede, policija nam je tudi uradno potrdila, da so minuli ponedeljek popoldne v naselju Village Lipa izvedli obsežno intervencijo, zaradi, kot so zapisali, kršitev zakona o prijavi bivališča. Kar pomeni, da sumijo, da Zavašniki hiške tržijo mimo vseh pravil, na črno. Policisti naj bi obiskali vse turistične enote in popisali turiste v njih.

In, kar je še bolj šokantno, sodišče je tudi odločilo, da se prav iz denarja, ki bi ga morali Zavašniki po leasing pogodbi vračati banki, oziroma iz zaseženih nepremičnin poplača svojce treh v stampedu pred Lipo preminulih deklet. In čeprav je Zavašnik pred dvema letoma za našo televizijo obžaloval dogodek pred diskoteko, pa družine preminulih očitno ostajajo praznih rok, ker sodni mlini izvršbo izvajajo nerazumno počasi.

Smo pa izvedeli, da je sodišče letos aprila zadevo vendarle pravnomočno zaključilo in da bo po sodnih počitnicah razpisalo dražbo imetja Zavašnikovih.