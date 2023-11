'Pariški mirovni forum priložnost za razprave o boju proti podnebnim spremembam'

Premier je pri tem izpostavil temo boja proti podnebnim spremembam, ki da so najpomembnejša točka na agendi prihajajočega slovenskega članstva v Varnostnem svetu ZN. Kot je sporočil, je imel v francoski prestolnici priložnost, da z voditelji z vsega sveta izmenja poglede na vprašanje, kako čim bolj učinkovito organizirati boj proti podnebnim spremembam.

"Na pariškem forumu za mir je bila danes rdeča nit razprav predvsem iskanje finančnih virov, kako financirati zeleni prehod, ne samo v zahodnem svetu, v razvitem svetu, ampak tudi na globalnem jugu in kako to najti na socialno pravičen način," je Golob povedal v video izjavi za medije.

Pariški mirovni forum Macron organizira zadnjih pet let s ciljem združiti voditelje držav in vlad, organizacije, industrijo in civilno družbo.

Predvidene teme letošnjih razprav so podnebne spremembe, razvojni cilji in digitalizacija, a dogodek vendarle mineva v senci vojne na območju Palestine in Izraela, kjer je bilo od 7. oktobra ubitih več kot 12.000 ljudi.

Golob je v Parizu od četrtka, ko se je udeležil mednarodne humanitarne konference za pomoč civilnemu prebivalstvu v Gazi, ki jo je prav tako organiziral Macron.