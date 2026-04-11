Boks in bobnanje za ravnotežje pri Parkinsonovi bolezni

54-letni Anton Malovrh se je dolgo boril s kalcinacijo v desni rami in prve znake bolezni je pripisoval prav temu. "Recimo manjša amplituda desne roke, včasih sem malo z desno nogo podrsal, ampak sem si pač laično predstavljal, da telo skrbi za to, da ne bom še bolj škodoval desni strani zaradi kalcinacije," se spominja. Ker po fizioterapiji ni bilo bolje, ga je osebni zdravnik napotil k nevrologu: "Tam je pa potem praktično kot zadnje darilo za abrahama bila diagnoza Parkinson". Nanjo se je odzval nenavadno, priznava. "Šel sem v restavracijo na poti domov, rekel sem, da bom najprej nekaj dobrega pojedel, spil kozarec vina in se bom kasneje s tem ukvarjal. Vedel sem, da se ne smem zateči k splošnim navadam, ki pomenijo, da gremo hitro na internet in se bomo sami vse naučili, ker so mi rekli, da je bolezen napredujoča. In napredujoča ponavadi ni beseda, da hočeš vedeti konec".

V štirih letih se je stanje - predvsem zaradi stresa - že nekoliko poslabšalo, pravi. "Občasno so problematične zamrznitve, uporaba desnih okončin," pripoveduje zdajšnji podpredsednik društva Trepetlika. Proti napredovanju bolezni pa najbolj pomaga redno gibanje, poudarja stroka. S krepitvijo mišic se namreč pospeši tudi prekrvavitev možganov, nastajajo in povezujejo se nove možganske celice, krepijo se stene krvnih žil. "Izločajo se posebne kemične substance, ki jih ravno pri Parkinsonovi bolezni primanjkuje. To je dopamin, ki bo naredil, da bomo bolj motivirani in da se bomo bolj gibali. To je adrenalin, ki nam bo izostril pozornost. To je serotonin, ki nas bo naredil bolj razpoložene," razlaga nevrolog Zvezdan Pirtošek, predsednik društva Trepetlika.

Med bolniki s Parkinsonovo boleznijo je izjemno popularen namizni tenis, ki jim dokazano pomaga. Nevrološka klinika in društvo Trepetlika pa zdaj preučujeta, ali je zanje podobno blagodejen tudi boks. "Študija se je začela prav pred 14 dnevi, to je pilotska študija oziroma neka predštudija, da vidimo, če bomo potrdili našo tezo. Želimo dokazati črno na belem, da izboljšamo ravnotežje z boksom. Vključenih bo 12 ljudi," pojasnjuje Tina Štrumej, fizioterapevtka z ljubljanske nevrološke klinike. "Mi smo eni izmed pionirjev," dodaja Pirtošek. Nedavno je bolnike na taboru na Debelem rtiču obiskal najboljši boksar vseh časov. "Boks je tukaj še poseben, kajti gre za izjemno motorično-koordinacijski, miseln šport," pravi Dejan Zavec.

