Boks in bobnanje za ravnotežje pri Parkinsonovi bolezni

Ljubljana, 11. 04. 2026 16.32 pred 17 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Tjaša Dugulin
Boksar Dejan Zavec s parkinsonovimi bolniki

Bolezen, za katero ne poznamo vzroka, povzroča tresavico, okornost, upočasnjenost, slabše ravnotežje. Marsikatero težavo pa lahko ublaži vadba, zato v društvu Trepetlika poudarjajo, da bi moral biti vsak bolnik s Parkinsonovo boleznijo vključen v program rednega gibanja. So pa nekateri športi zanje bolj učinkoviti - dokazano jim pomaga denimo namizni tenis, zdaj pa naši strokovnjaki preučujejo tudi vpliv bobnanja in boksa, z bolniki je treniral tudi Dejan Zavec.

54-letni Anton Malovrh se je dolgo boril s kalcinacijo v desni rami in prve znake bolezni je pripisoval prav temu. "Recimo manjša amplituda desne roke, včasih sem malo z desno nogo podrsal, ampak sem si pač laično predstavljal, da telo skrbi za to, da ne bom še bolj škodoval desni strani zaradi kalcinacije," se spominja.

Ker po fizioterapiji ni bilo bolje, ga je osebni zdravnik napotil k nevrologu: "Tam je pa potem praktično kot zadnje darilo za abrahama bila diagnoza Parkinson".

Nanjo se je odzval nenavadno, priznava. "Šel sem v restavracijo na poti domov, rekel sem, da bom najprej nekaj dobrega pojedel, spil kozarec vina in se bom kasneje s tem ukvarjal. Vedel sem, da se ne smem zateči k splošnim navadam, ki pomenijo, da gremo hitro na internet in se bomo sami vse naučili, ker so mi rekli, da je bolezen napredujoča. In napredujoča ponavadi ni beseda, da hočeš vedeti konec".

Anton Malovrh, podpredsednik društva Trepetlika
Anton Malovrh, podpredsednik društva Trepetlika
V štirih letih se je stanje - predvsem zaradi stresa - že nekoliko poslabšalo, pravi. "Občasno so problematične zamrznitve, uporaba desnih okončin," pripoveduje zdajšnji podpredsednik društva Trepetlika.

Proti napredovanju bolezni pa najbolj pomaga redno gibanje, poudarja stroka. S krepitvijo mišic se namreč pospeši tudi prekrvavitev možganov, nastajajo in povezujejo se nove možganske celice, krepijo se stene krvnih žil.

"Izločajo se posebne kemične substance, ki jih ravno pri Parkinsonovi bolezni primanjkuje. To je dopamin, ki bo naredil, da bomo bolj motivirani in da se bomo bolj gibali. To je adrenalin, ki nam bo izostril pozornost. To je serotonin, ki nas bo naredil bolj razpoložene," razlaga nevrolog Zvezdan Pirtošek, predsednik društva Trepetlika.

Nevrolog Zvezdan Pirtošek, predsednik društva Trepetlika
Nevrolog Zvezdan Pirtošek, predsednik društva Trepetlika
Med bolniki s Parkinsonovo boleznijo je izjemno popularen namizni tenis, ki jim dokazano pomaga. Nevrološka klinika in društvo Trepetlika pa zdaj preučujeta, ali je zanje podobno blagodejen tudi boks.

"Študija se je začela prav pred 14 dnevi, to je pilotska študija oziroma neka predštudija, da vidimo, če bomo potrdili našo tezo. Želimo dokazati črno na belem, da izboljšamo ravnotežje z boksom. Vključenih bo 12 ljudi," pojasnjuje Tina Štrumej, fizioterapevtka z ljubljanske nevrološke klinike.

"Mi smo eni izmed pionirjev," dodaja Pirtošek.

Nedavno je bolnike na taboru na Debelem rtiču obiskal najboljši boksar vseh časov. "Boks je tukaj še poseben, kajti gre za izjemno motorično-koordinacijski, miseln šport," pravi Dejan Zavec.

Boksar Dejan Zavec s parkinsonovimi bolniki
Boksar Dejan Zavec s parkinsonovimi bolniki
"V začetku sem težko sledila tem navodilom - leva, desna - ampak potem, če nekaj časa delaš, se že kar malo privadiš, lažje ti je," pravi ena izmed bolnic. "Zelo dobra zadeva, da si v družbi, da vidiš, kaj drugi spoznajo, kaj so doživeli," dodaja drug bolnik.

Društvo Trepetlika pa medtem s Fakulteto za šport eno študijo ravno zaključuje. "To so bolniki, ki bobnajo. Tudi tam imamo primerljivo število bolnikov," razkriva predsednik Trepetlike. In po besedah Pirtoška se pri njih že nakazuje, da se jim je predvsem ravnotežje precej izboljšalo.

parkinsonova bolezen vadba boks bobnanje parkinson

Zaradi nesreče zaprta gorenjska avtocesta

Nekdanja predsednika DZ: Izvolitev Stevanovića na to fukcijo nakazuje novo koalicijo

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
ptuj.si
11. 04. 2026 16.49
Izdajalec Zavec svobodnjak.
