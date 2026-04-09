Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Redno gibanje je za parkinsonove bolnike ključnega pomena

09. 04. 2026 17.24

Avtor:
T.H. STA
Redna vadba je parkinsonove bolnike izrednega pomena

Parkinsonovi bolniki bi potrebovali vodeno telovadbo vsak teden v svojem okolju, v svojem zdravstvenem domu na strokoven način. Strokovnjaki izpostavljajo izjemen pomen redne telesne aktivnosti. Pomembno je osredotočanje na izboljšanje ravnotežja, da se zmanjša možnost padcev. Vadba pa je pomembna tudi za možgane in mišice.

Parkinsonova bolezen je druga najpogostejša neozdravljiva nevrodegenerativna bolezen, za katero trpi okoli 11.000 ljudi v Sloveniji in več kot dva milijona v Evropi.

Pred svetovnim dnevom Parkinsonove bolezni so v Trepetliki, društvu bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami, izpostavili pomen redne telesne aktivnosti kot pomembnega dela celostne obravnave bolezni.

Preberi še Da so zboleli, jih je sram povedati celo sosedu

Na novinarski konferenci so pred svetovnim dnevom Parkinsonove bolezni, ki bo 11. aprila, skupaj z nevrologi izpostavili izzive obravnave Parkinsonove bolezni v Sloveniji. Posebno pozornost so namenili prepoznavanju napredovanja bolezni in pravočasni napotitvi bolnikov v centre za motnje gibanja, kar je po mnenju govorcev eden večjih izzivov sodobne obravnave.

Pomembno vlogo igra okolje

Nevrolog in predsednik društva Trepetlika Zvezdan Pirtošek je povedal, da je Parkinsonova bolezen neozdravljiva, počasi napredujoča, degenerativna nevrološka bolezen. Njena glavna značilnost je propadanje dopaminskih nevronov v kompaktni črni substanci, kar vodi v pomanjkanje dopamina v možganih. Potek bolezni se sicer lahko precej razlikuje od posameznika do posameznika, ampak vsem je skupno to, da bolezen, vsaj ko nastopi, povzroča težave z gibljivostjo, kot so tresavica, okornost, upočasnjenost, motnje hoje.

Redna vadba je parkinsonove bolnike izrednega pomena
Redna vadba je parkinsonove bolnike izrednega pomena
FOTO: Aljoša Kravanja

Zdravila za blaženje teh motoričnih znakov vsaj v začetnih fazah bolnikom zelo dobro pomagajo. Tudi v napredovanih fazah Parkinsonove bolezni je po njegovih navedbah že precej različnih možnosti, ki jih lahko ponudijo bolnikom. Po mnenju Pirtoška pri tej bolezni pomembno vlogo igrata genetika in okolje. "Jaz lahko bolniku predpišem zdravila, a družba ne omogoča, da bi ljudje živeli brez stresa," je dodal.

Na prvi pregled se čaka pol leta

Nevrologinja Maja Trošt, sicer vodja Centra za ekstrapiramidne bolezni nevrološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana meni, da imamo učinkovita zdravila, ki lahko izboljšajo kakovost življenja bolnikov s Parkinsonovo boleznijo, zato je pomembno zgodnje odkrivanje bolezni. "Družinski zdravniki so večinoma kar vešči prepoznavanja motenj gibanja. Takšno osebo nato napotijo naprej k nevrologu," je pojasnila.

Opozorila je, da jim čakalne dobe določajo obseg dela, na njeni kliniki se za prvi pregled pri nevrologu čaka približno šest mesecev. Veseli jo, da je bolnikom na voljo tudi skupinska vadba v zdraviliščih, a vse to je po njenem mnenju premalo, ker bi takšno vodeno telovadbo potrebovali vsak teden v svojem okolju, v svojem zdravstvenem domu na strokoven način.

Za izboljšanje počutja in prepoznavanje različnih faz te bolezni je na spletni strani društva na voljo vprašalnik v slovenščini za samooceno.

Za zmanjševanje možnosti padcev

Medicinska sestra Lidija Ocepek z nevrološke klinike je poudarila, da je Parkinsonova bolezen zelo dinamična in jo bolnik včasih težko razume. Zato je po njenih besedah zelo pomemben socialni vidik, medsebojno druženje in podpora svojcev.

Kakšne cilje si kot fizioterapevtka postavlja pri obravnavi bolnika s Parkinsonovo boleznijo, je opisala Tina Štrumelj z nevrološke klinike. "Predvsem želim izboljšati ravnotežje, posturalno kontrolo te vzravnalne reakcije, da zmanjšamo možnost padcev," je poudarila. Vadba je pomembna ne samo v smislu motorike, ampak tudi za možgane in mišice, je dodala.

parkinsonova bolezen vadba gibanje parkinson simptomi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
zadovoljna
Portal
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669