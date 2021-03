Parkiranje pod Sv. Joštom za zdaj še brezplačno, a načrti so drugačni

Pri ureditvi parkiranja ne pomagajo niti obiski medobčinskih redarjev, saj lahko ti ukrepajo le na lastnini Mestne občine Kranj, prebivalci KS Jošt pa tudi ne morejo kar naprej klicati Policije in prijavljati prekrškarjev. " Vprašanje je, kdaj bo tudi njim vsega dovolj in bodo začeli zapirati ," je jasen Zaletelj. Zaradi napačno parkiranih vozil se kaj hitro lahko zgodi prometna nesreča in ko bo nekdo zbil otroka ali psa, bo prepozno, opozarja.

" Oviran promet, manj pregledna in nevarna cesta, zastoji … Občina je v zadnjih dveh letih uredila več novih parkirišč, a veliko ljudi še vedno parkira na travnikih, ob robu ceste, na gozdnih poteh … Gre v glavnem za zasebna zemljišča in lastniki včasih ne morejo do gozda, pašnikov in polj. Ob zadnjem sneženju se je celo zgodilo, da izvajalec, ki skrbi za pluženje in vzdrževanje ceste v zimskih razmerah, ni mogel do skladišča peska za posipanje vozišča, ker je bilo zaparkirano z avtomobili. Razmere na poledeneli cesti so bile zato zelo slabe, na cesti in sredi vasi so nastajali zastoji ," našteva Zaletelj in doda: omejitev gibanja na občine med epidemijo je že tako velik problem le še poglobila. Jošt je ob lepih sončnih vikendih pokal po šivih.

Na seji niso sprejeli odredbe o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in višine parkirnin, so pa v razpravi podali nekaj predlogov in predlagali, da jih občinska uprava upošteva v načrtih celostne ureditve te priljubljene pohodniške destinacije. Parkiranje pod Joštom tako zaenkrat ostaja brezplačno.

Z ekološkega vidika bi bilo to dobro, na zadržke glede manj obiskovalcev odgovarja Zaletelj. " Ne razumite me narobe, da nismo gostoljubni ali da ne želimo, da se ljudje rekreirajo. Smiselno pa bi bilo, da se malo razporedijo. Po njihovih oblačilih sodeč pa tudi ne gre za ljudi, ki si ne bi mogli privoščiti plačila parkirnine. Oskrbnik doma pa je sam dejal, da na vrh prihaja veliko takih, ki ne prinašajo dohodkov – torej ne spijejo in ne pojejo ničesar ali pa si prinesejo s seboj. T. i. zastonjskih rekreativcev bo vse več in na to je treba računati."

Po njegovem mnenju je treba poiskati primer dobre prakse občin s situacijami modus operandi, dobiti zagotovilo o uporabnem dovoljenju iz zasebnih zemljišč na zemljišča javne rabe ter upravičiti pobiranje parkirnine po veljavni zakonodaji RS in uredbi MOK. Ključna je tudi namenskost porabe pridobljenih sredstev – za urejanje parkirnih mest, infrastrukture (osvetlitev), namestitev košev za smeti, zapornic, ureditev cestišča, pa parkirnega režima s primerno prometno signalizacijo (table). " Vsekakor je na mestu reševanje v skupno dobro in ne samo polnjenje občinske proračunske blagajne. Striktno pa naj bo sankcioniranje kršiteljev nepravilnega parkiranja v okviru pristojnosti Medobčinskega inšpektorata MOK ," še dodaja.

A do takšnega predloga so zadržani dnevni obiskovalci, t. i. Joštarji. Predsednik Prijateljev Jošta Rudi Burgar se strinja, da parkirna mesta glede na število obiskovalcev ne zadostujejo, zaradi česar se soočajo s problematiko nepravilnega parkiranja na zasebnih zemljiščih. Opozarja pa, da bi bilo za uvedbo parkirnine smiselno zbrati podatke in mnenja več udeležencev (vaške skupnosti Pševo, Jamnik, UO Joštarjev, oskrbnika Doma na Joštu)

V želji po ureditvi prometnega režima so predlagali izgradnjo varnih parkirišč s parkirnino po dva evra na dan. Prav je, da se parkirnina uvede in da stroške parkirišč plačuje tisti, ki to koristi, meni Zaletelj.

'Vrečke s pasjimi iztrebki mečejo v travo'

Velika težava so po njegovih besedah tudi smeti in pasji iztrebki, ki jih za seboj puščajo pohodniki in lastniki psov, za njimi pa jih pospravljajo stalni obiskovalci (Prijatelji Jošta), lastniki zemljišč in drugi pohodniki. "Najbolj nemarni so tisti, ki vrečke s pasjimi iztrebki in pločevinke mečejo v travo. S tem širijo bolezni in ogrožajo življenja domačih živali," je oster.

Posebej bo treba urediti tudi popravljanje in vzdrževanje pohodniških in gozdnih poti, ki jih sedaj popravljajo posamezni planinci in lastniki zemljišč. Pri vsem tem računajo tudi na pomoč občine.

Svet KS Jošt si je zadal nalogo, da se postopoma celostno uredita prometni režim ter varovanje narave in okolja na celotnem področju Jošta. Poleg izgradnje parkirišč si prizadevajo tudi za umik pohodnikov s ceste na urejene steze, za izgradnjo pločnika in kolesarske steze, za javno avtobusno linijo do pohodniških izhodišč in vasi. Pričakujejo večjo prisotnost in nadzor redarjev in v letu 2022 prestavitev priklopa Pševske ceste na cesto v Laze.

Zdaj, ko s predlogom parkirnine niso bili uspešni, se bodo po Zaleteljevih besedah osredotočili na Kodeks obnašanja obiskovalcev Jošta, ki je v pripravi. "Mnogi rekreativci se ne zavedajo, da so v naravi gostje in ne smejo ogrožati rastlin in živali, niti uničevati privatne lastnine. Domačini želijo bivati v miru, ohraniti zasebna zemljišča obdelana in dostopna. So gostoljubni, saj del zemljišč, po katerih potekajo poti, že dajejo v javno uporabo. Želijo pa, da se obiskovalci tega zavedajo in se temu primerno tudi vedejo."

Več parkirišč, več težav

Mestna občina Kranj je v letih 2018, 2019 in 2020 zgradila pet parkirišč s 67 parkirnimi mesti za pohodnike, tako da je danes skupno na voljo 82 parkirnih mest. Kot pojasnjujejo, se s KS Jošt, lastniki in prebivalci o možnih režimih pogovarjajo že vsaj leto in pol. "Včasih je veljala paradigma, da bo, če se postavijo parkirišča, s tem rešen tudi problem obiskovalcev. Zgodilo pa se je obratno, saj so nova parkirišča, zlasti med epidemijo, še dodatno spodbudila nekontroliran naval na Jošt. To je prineslo številne negativne posledice, med njimi povečano število primerov nepravilnega parkiranja, neustrezno obnašanje na pohodnih poteh in nekontrolirano širjenje pohodnih poti, ki jih sprehajalci utirajo ob slabem vremenu v izogib blatu, veliko je tudi nepravilnega odlaganja odpadkov v naravo," naštevajo.

Tudi na občini poudarjajo, da vse poti, ki vodijo na Jošt, potekajo po zasebnih zemljiščih, čistijo in vzdržujejo pa jih lastniki sami s pomočjo prostovoljcev. Veliko število obiskovalcev tako lastnikom povzroča številne težave in stroške.

Medobčinski redarji v okviru rednih delovnih nalog opravljajo nadzor na območju Sv. Jošta, na pobudo MOK in KS Jošt pa izvajajo še pogostejše in strožje nadzore. Posebej so pozorni v lepem vremenu in popoldanskem času, tudi ob koncih tedna. V času, ko je bilo prehajanje med občinami prepovedano, se je pritisk na Jošt še dodatno povečal in medobčinski redarji so prejeli več prijav. Kljub temu pa imajo nadzori omejen učinek, pravijo na občini, saj redarji nimajo pristojnosti za ukrepanje na zasebnih zemljiščih.

Uvedba parkirnine je bila mišljena kot eden prvih korakov pri celostnem urejanju te priljubljene izletniške točke, kar je sicer že praksa pri nekaterih bolj obiskovanih pohodnih destinacijah v Sloveniji. Po pričakovanjih bi načrtovana uvedba dnevne parkirnine, namestitev košev za odpadke na parkiriščih in poostren nadzor nad nepravilnim parkiranjem stanje na tem območju precej izboljšali.