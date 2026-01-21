Parkiranje pred UKC Maribor: sredi noči vrste pred parkomatom

"Tole ni vrsta za koncert, tole je UKC Maribor," je zapisal avtor fotografije, ki je bila posneta v nedeljo ponoči. Zaposleni na mrazu čakajo, da bo ura odbila polnoč, nato pa upajo, da bo kartic za vse čakajoče dovolj.

"Resetira se avtomat ob polnoči v nedeljo. In to je vojna za kartice," pojasni Kristjan Šmigoc, zaposleni v UKC Maribor.

Vmes pa kup slabe volje, prepirov, minulo nedeljo je med čakajočimi menda skoraj prišlo tudi do pretepa.

"Nekdo je prišel pred tem in jih vzel 20, sprostilo se jih je – na pamet govorim – 30, ostane jih 10, pa še 30 ljudi tu zunaj stoji po uro in pol, včasih tudi več, na koncu pa ne dobiš kartice."

Brez mesečne kartice, ki stane med 45 in 50 evri, pa je parkiranje po rednem ceniku. In ta parkirišča so med dražjimi v Mariboru.

Kar pa zaposlenim, ki delajo tudi po 12 ur, predstavlja precejšnje finančno breme, pravijo. Da gre za velik problem, pove tudi predstavnik zaposlenih Luka Kolarič. Celo tako velik, da zaposleni prav zaradi težav s parkiranjem dajejo tudi že odpovedi.

"Slabe volje so. Nekateri s tem namenom tudi odhajajo od nas, ker nimajo kje parkirati, si iščejo drugega delodajalca, kjer imajo zagotovljena parkirna mesta."

Mariborski klinični center svojih parkirišč, pa čeprav zaposluje 3.800 ljudi, nima. Vsa so v upravljanju avstrijske družbe Best in parking. Tam odgovarjajo, da so pripravljeni razmisliti o morebitnih prilagoditvah sistema.

Vodstvo UKC-ja se težav zaveda in sporoča, da so zoper avstrijsko družbo že sprožili sodni postopek, saj si želijo pravico do upravljanja parkirišč na območju UKC nazaj v svoje roke.