Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Parkiranje pred UKC Maribor: sredi noči vrste pred parkomatom

Maribor, 21. 01. 2026 19.55 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
Mojca Hanžič
Parkiranje pred UKC Maribor

Po spletu je zaokrožila fotografija, ki razgalja še en velik problem s parkiranjem: tokrat v Mariboru, pri največjem zaposlovalcu štajerske prestolnice. Iz fotografije je razvidno, kako zaposleni iz UKC Maribor sredi noči stojijo pred parkomatom, čakajoč, da bo ura odbila polnoč, ko se nekaj mesečnih parkirnih kart sprosti. A mnogi tam čakajo zaman, saj jih je za vse, ki bi jih potrebovali, premalo. Zaposleni prav zaradi težav s parkiranjem že dajejo odpovedi.

"Tole ni vrsta za koncert, tole je UKC Maribor," je zapisal avtor fotografije, ki je bila posneta v nedeljo ponoči. Zaposleni na mrazu čakajo, da bo ura odbila polnoč, nato pa upajo, da bo kartic za vse čakajoče dovolj.

"Resetira se avtomat ob polnoči v nedeljo. In to je vojna za kartice," pojasni Kristjan Šmigoc, zaposleni v UKC Maribor.

Vmes pa kup slabe volje, prepirov, minulo nedeljo je med čakajočimi menda skoraj prišlo tudi do pretepa.

"Nekdo je prišel pred tem in jih vzel 20, sprostilo se jih je – na pamet govorim – 30, ostane jih 10, pa še 30 ljudi tu zunaj stoji po uro in pol, včasih tudi več, na koncu pa ne dobiš kartice."

Brez mesečne kartice, ki stane med 45 in 50 evri, pa je parkiranje po rednem ceniku. In ta parkirišča so med dražjimi v Mariboru.

Kar pa zaposlenim, ki delajo tudi po 12 ur, predstavlja precejšnje finančno breme, pravijo. Da gre za velik problem, pove tudi predstavnik zaposlenih Luka Kolarič. Celo tako velik, da zaposleni prav zaradi težav s parkiranjem dajejo tudi že odpovedi.

"Slabe volje so. Nekateri s tem namenom tudi odhajajo od nas, ker nimajo kje parkirati, si iščejo drugega delodajalca, kjer imajo zagotovljena parkirna mesta."

Mariborski klinični center svojih parkirišč, pa čeprav zaposluje 3.800 ljudi, nima. Vsa so v upravljanju avstrijske družbe Best in parking. Tam odgovarjajo, da so pripravljeni razmisliti o morebitnih prilagoditvah sistema.

Vodstvo UKC-ja se težav zaveda in sporoča, da so zoper avstrijsko družbo že sprožili sodni postopek, saj si želijo pravico do upravljanja parkirišč na območju UKC nazaj v svoje roke.

ukc maribor vrsta parkiranje parkirne kartice

Ali Cezar iz pripora še naprej vodi kriminalno združbo?

Kaj sta na konvenciji stranke Resnica počela brata Aksalič?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nebodijetreba
21. 01. 2026 21.12
Če bi župan delal v dobro občanov, se to ne bi dogajalo. Pika. Dokončna pika.
Odgovori
0 0
presnet
21. 01. 2026 21.12
Konkretne številke, koliko jih je zares dalo odpoved zaradi parkinga, ne pa posplošeno o odpovedih. Sicer pa za isto plačo javni uslužbenec v ukc lj plača bistveno več za parking.
Odgovori
+1
1 0
Bombardirc1
21. 01. 2026 21.03
Le kdo je dal avstrijcem v upravljanje to parkirišče?
Odgovori
+1
1 0
proofreader
21. 01. 2026 20.59
Hvala, Robi. Hvala, Valentina. Koncesionarji poskrbijo za parkirišča.
Odgovori
+0
2 2
Arguss
21. 01. 2026 20.56
Jurja bo zdaj minimalc pa take fore
Odgovori
+1
1 0
yanay
21. 01. 2026 20.45
Pri nas vlada kaos, za katerega so odgovorni nerazsodni in pokvarjeni politiki. Kdo za vraga jim je dal mandat, da so za bagatelo prodali večino državnih podjetij, ki bi morali ostati v naših rokah in davke plačevati v domačo državno blagajno. Za to ni nihče odgovarjal in ti osebki se še vedno svobodno sprehajajo med nami. Tudi to, da avstrijsko podjetje upravlja z mariborskim parkiriščem, je del te zgodbe o nerazsodnih politikih!
Odgovori
+6
6 0
Zrcalo
21. 01. 2026 20.45
Štepanjc v Mariboru!
Odgovori
+2
4 2
YouRangMyLord
21. 01. 2026 20.31
Jbtga... posledica komoditizma, ali pa zaposlovanja kadra v JU iz več kot 30+ km oddaljenosti....vsak lokalec,torej zaposleni v UKC MB, kot lokalec, bi moral svoje noge znat uporabljat, zanjihovo zdravje, če že to tumbajo svojim pacientom . . Ne pa komoditete pšpilat na polno in pripeljat semna komot z osebnim avtomobilom. Malo solidarne higiene, tej generaciji 30+ ne bi škodilo.
Odgovori
+1
4 3
medŠihtom
21. 01. 2026 20.15
v ukcmb dela samo kader ki je drugje nezaposljiv. zakaj pri zdravi pameti bi delal v slo, če si tako blizu meje z avstrijo doma, da si praktično takoj na delovnem mestu avstriji, kjer imaš kraljevsko plačo naprem rupetini, pa še parkirnih mest je dovolj.
Odgovori
+6
9 3
jedupančpil
21. 01. 2026 20.30
jah cez mejo je treba delat :)
Odgovori
+2
3 1
Pajo_36
21. 01. 2026 20.12
Tako kot je bila radarska revolucija, bi lahko v SLO končno zanetili parkirno revolucijo.
Odgovori
+2
2 0
kokicas
21. 01. 2026 20.10
Službeno obiščem ukc maribor občasno in mene resno zanima kako je to možno tak režim in zakaj ljudje pred rampo stojijo tudi po 1h da pridejo v notranjost objekta in kaj je s sosednjo garažno hišo za koga je tisto. In zakaj avstrijsko podjetje odgovarja za parkiranje in kaos okrog ukc ker stanje tam prometno res ni normalno
Odgovori
+6
6 0
jedupančpil
21. 01. 2026 20.07
lol.:) kdo je dal odpoved? kirurg, sestra,brat... ali tisti k se svaljkajo tam popoldan pa se fusat u gostilno? 💩
Odgovori
+5
5 0
zmerni pesimist
21. 01. 2026 20.00
On kdo jih je dal avstrijcem
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Mama poklicala policijo
Mama poklicala policijo
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
zadovoljna
Portal
Sta Tim Novak iz Kmetije in njegova Tina še skupaj?
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Slavna ljubezenska zgodba, ki jo poznamo vsi
Slavna ljubezenska zgodba, ki jo poznamo vsi
Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče
Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče
vizita
Portal
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter
7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
cekin
Portal
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
Dobitek 5+0: koliko bo prejel srečnež?
Dobitek 5+0: koliko bo prejel srečnež?
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
moskisvet
Portal
Ste slišali, kaj se je zgodilo?
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
dominvrt
Portal
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
Zato orhideji odpadejo cvetovi
Zato orhideji odpadejo cvetovi
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
okusno
Portal
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
voyo
Portal
Zaveza
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469