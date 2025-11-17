Parkiranje v Ljubljani dražje za 30 odstotkov: 1,7 evra ura v centru

Ljubljanski mestni svetniki so potrdili zvišanje parkirnin za 30 odstotkov. Cena parkiranja bo tako v coni 1 od 12. januarja znašala 1,7 evra na uro. Z dopolnilom župana pa so med 22. in 6. uro v vseh treh conah uvedli nočno tarifo, in sicer dva evra na noč. Sprejeli so tudi rebalans letošnjega proračuna in proračuna za leti 2026 in 2027.

Cena ure parkiranja v coni 2 bo znašala en evro, v coni 3 pa 0,7 evra. Zvišala se bo tudi cena dnevnega parkiranja v primeru neplačila parkirnine iz 20 na 30 evrov za osebni avtomobil, iz 40 na 80 evrov za bivalno vozilo in iz 80 na 160 evrov za avtobus. Cena letnih parkirnih dovolilnic pa bo nižja. V odlok so dodali tudi izdajanje dovolilnic za prevoz Slovenske ceste, uredili elektronsko izdajo parkirnih dovolilnic in podražili parkiranje na parkiriščih za osebne avtomobile in bivalna vozila, parkiriščih za avtobuse, parkiriščih za tovorna vozila, v parkirnih hišah in parkiriščih za shuttle prevoze. Sprejeli so spremembo odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina. Dnevna tarifa bo tako veljala med 6. in 22. uro, nočna pa v vmesnem času. Z dopolnili župana so na parkiriščih Tivoli I in II podaljšali obratovalni čas, v katerem se plačuje parkirnina tudi na soboto in nedeljo, ter na nekaterih parkirnih površinah omogočili možnost mesečnega ali letnega najema.

Parkiranje v središču Ljubljane FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Med parkirišča za osebna vozila so dodali Fajfarjevo ulico in Zdravstveni dom Polje, v conah 1, 2 in 3 pa so z dopolnilom podaljšali dnevno tarifo od ponedeljka do nedelje od 6. do 22. ure in uvedli enotno nočno tarifo dva evra na noč v vseh conah. Ljubljanski župan Zoran Janković je pred razpravo poudaril, da bodo cene za prebivalce Ljubljane nižje, zvišujejo pa cene za dnevne obiskovalce. V razpravi je svetnica Urška Honzak dejala, da bodo v Levici vzdržani, saj na splošno podpirajo ukrepe, ki zmanjšujejo privlačnost mestnega središča za avtomobile, a da predstavljeni ukrepi ne bodo izboljšali prometa v mestu. Svetnica Gibanja Svoboda Vesna Ugrinovski pa je dejala, da ukrep podpirajo, saj da bo zagotovil parkirna mesta za stanovalce. Posebej je pozdravila e-dovolilnice. Svetnica NSi Mojca Sojar je menila, da javni mestni potniški promet ne sledi odloku, saj pot v mesto traja dlje kot z avtomobilom, med vikendi pa je avtobusov premalo. Podpira pa dražji odvoz zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila. Samostojni svetnik Aleš Primc je dejal, da največja težava s parkiranjem ni podnevi, ampak ponoči, zato dvig cene kratkotrajnega parkiranja ne bo rešil parkiranja v okolici stanovanj. Podražitvi je nasprotoval tudi svetnik Jasmin Feratović iz Piratske stranke, saj gre po njegovih besedah še za en način, na katerega pobirajo dodaten denar občanov. Svetnik Vesne Denis Striković je opozoril, da odlok vsebuje kontradiktorne rešitve, saj da bi morali stremeti k manj avtomobilom v mestu, zato bi sam še bolj podražil dovolilnice in parkiranje.

Potrdili rebalans letošnjega proračuna, sprejeli ga še za leti 2026 in 2027