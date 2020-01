Parkiranje v mariborskih belih conah odslej plačljivo do 19. ure

"Da novi režim zaživi tudi na terenu, pa je bilo predvideno prehodno obdobje. Zamenjati je bilo namreč treba vso prometno signalizacijo, nastaviti programsko opremo in informacije na parkomatih ter nastaviti mobilno aplikacijo za plačevanje parkirnine Easypark. Spremembe smo tako uvajali postopoma," so ob tem sporočili z MOM. Z današnjim dnem so bile te tako že uvedene na celotnem območju bele cone.

Parkiranje na obcestnih parkiriščih bo povsod v beli coni ob delovnikih odslej plačljivo med 8. in 19. uro (prej med 8. in 17. uro).

Prvih 10 minut parkiranja bo po novem brezplačnih. "S tem želimo omogočiti občanom, da enostavno opravijo kratke opravke (denimo pripeljejo otroka v vrtec, prevzamejo pošto in podobne). Nadzorniki ta ukrep upoštevajo že vse od uveljavitve odloka in za vozila, ki so v beli coni parkirana brez veljavnega parkirnega listka, v prvih desetih minutah ne izdajo poziva k plačilu dnevne parkirnine," še pravijo na MOM.

Vodstvo mariborske občine je sprva sicer želelo plačljivo parkiranje podaljašati ob delovnikih na čas med 7. in 20. uro, a so si kasneje premislili. Izjema je Lent, kjer je že prvotno veljal čas plačljivega parkiranja do 20. ure, a so ga skrajšali za eno uro.

Parkiranje ob sobotah ostaja brezplačno

Mariborska občina je sprva želela plačljivo parkiranje uvesti tudi ob sobotah, a so bili odzivi javnosti tako burni, da so predlog umaknili. Parkiranje ob sobotah po vsem mestu tako do nadaljenjega ostaja brezplačno.