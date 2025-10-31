Slovenija
Parkirišča ob Žalah brezplačna, a je prosto mesto težko najti
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Dan pred 1. novembrom so številni obiskali grobove. Na jubljanskih Žalah je bila precejšnja gneča, vozniki so težko našli parkirno mesto. Parkirišča so sicer v okolici našega največjega pokopališča med prazniki brezplačna. Dodatno vozijo tudi nekateri avtobusi in posebna linija, ki vozi do Žal. Po izkušnjah pa bo gneča v okolici vseh večjih pokopališč na dan spomina na mrtve še večja.
SORODNI ČLANKI
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.