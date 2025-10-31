Svetli način
Slovenija

Parkirišča ob Žalah brezplačna, a je prosto mesto težko najti

Ljubljana, 31. 10. 2025 20.01 | Posodobljeno pred 23 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Tanja Volmut
Komentarji
2

Dan pred 1. novembrom so številni obiskali grobove. Na jubljanskih Žalah je bila precejšnja gneča, vozniki so težko našli parkirno mesto. Parkirišča so sicer v okolici našega največjega pokopališča med prazniki brezplačna. Dodatno vozijo tudi nekateri avtobusi in posebna linija, ki vozi do Žal. Po izkušnjah pa bo gneča v okolici vseh večjih pokopališč na dan spomina na mrtve še večja.

Žale gneča parkirišče dan spomina na mrtve
Naslednji članek

Romsko naselje Pušča s svojim vrtcem vzor integracije v družbo

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
presnet
31. 10. 2025 20.14
+2
Na petnajst minut busi, kakšna komedija, zakrpam pulover preden pripelje naslednji bus.
ODGOVORI
2 0
galeon
31. 10. 2025 20.06
+1
Samo čim dlje od nedokončanega krožnega križišča, če ne želite doživet živčnega.
ODGOVORI
2 1
