Parkirišče na Velenjski plaži po novem plačljivo

Kot so sporočili z velenjske občine, so v modro cono B ponovno uvrstili parkirišče za stavbo C Šolskega centra Velenje (od Tomšičeve ceste do zapornice pri Glasbeni šoli Velenje) in parkirišče pri pumptracku. "To parkirišče doslej ni bilo razglašeno kot parkirišče posebnega pomena in parkiranje ni bilo plačljivo, zato je pogostokrat prihajalo do nereda pri parkiranju, kar ovira cestni promet in zmanjšuje varnost udeležencev v prometu," so sporočili z občine. Omenjena parkirišča bodo od 1. septembra plačljiva, in sicer v modri coni od ponedeljka do petka med 7.30 in 15.30. Do 30 minut pa bo parkiranje brezplačno.

Z velenjske občine so še sporočili, da so po odkupu zemljišč leta 2014 začeli z urejanjem južne obale Velenjskega jezera, med drugim so uredili sanitarije, poskrbeli za reševalce in v prostor vnesli številne vsebine, ki obiskovalcem omogočajo brezskrbno preživljanje prostih trenutkov. Prav tako že nekaj let poleti tedensko analizirajo tudi vodo.

A pri parkiranju pogostokrat prihaja do nereda, kar zmanjšuje varnost udeležencev v prometu, ugotavljajo. "Ker želimo, da standard iz leta v leto nadgrajujemo, bo v skladu z novim odlokom urejeno plačljivo parkiranje, ki bo časovno omejeno v času od 1. maja do 30. septembra vse dni v tednu med 8. in 22. uro. Parkiranje v trajanju do 60 minut bo znotraj cone Vista brezplačno, vsaka začeta ura parkiranja (do pet ur) bo znašala en evro. Dnevna karta bo znašala pet evrov," so dodali na občini ter Velenjčanke in Velenjčane pozvali, da se do Velenjske plaže odpravijo peš, s kolesom Bicy ali z Lokalcem.