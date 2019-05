'Parkirna mesta za invalide so pravica, ne privilegij'

Parkirnih mest nikakor ni preveč. Obstajajo standardi, ki to določajo in so ustrezni. Invalidi niso predmeti, ki jih odložiš in se ne premikajo. Mest mora biti dovolj na različnih lokacijah, zato da jim je omogočena osnovna pravica do mobilnosti.

Bučar Ručman še opozarja, da ne gre za privilegij, ki ga imajo invalidi, temveč za uživanje pravice, ki jo imamo vsi."V primeru invalidov je za uživanje te pravice potrebno le nekoliko drugače oblikovati prostor (npr. večja parkirna mesta) in vzpostaviti sistem medsebojnega spoštovanja, ki je osnova za oblikovanje pravil na tem področju. Ta razmeroma preprosta koraka sta ključna predpogoja, ki omogočata avtonomnost in boljšo družbeno vključitev številnim invalidom."

"To je pravica in ne privilegij ali dobrota vseh nas, ki nimamo težav. To vprašanje s preveč mesti je tudi past, v katero se ne smemo ujeti in smer, v katero upam, da medijska debata ne bo zašla," še pravi Bučar Ručman in dodaja: "Rešitev problematike niso le višje kazni, temveč družbeno ozaveščanje in promocija solidarnosti. Kazni za take prekrške so prenizke, težava pa je tudi, da se jih ne da izreči na vseh javnih parkiriščih."

Spoštovanje tega pravila pri vseh, ki teh mest ne potrebujemo, pomeni, da razumemo pomen sodelovanja in soodvisnosti v družbi in da razumemo, da za naše minimalno izboljšanje situacije (npr. hojo nekaj 10 metrov več), drugemu odvzamemo oziroma bistveno otežimo možnost do mobilnosti.

"To, da v naši družbi obstajajo ljudje, ki izkoriščajo razmere in si prilastijo marsikaj, do česar niso upravičeni, ni presenečenje. Je del človeške narave in ta notranji vzgib je močnejši v družbah, v katerih nas prepričujejo, da smo drug drugemu tekmeci v vsakem pogledu. Prav to velja tudi za parkiranje na mestih, rezerviranih za invalide," meni vodja raziskave, ki so jo opravili na mariborski Fakulteti za varnostne vede.

Ugotovili so, da kar 63 odstotkov ljudi parkira na rezerviranih parkiriščih neupravičeno, skoraj 30 odstotkov pa je to storilo tudi, če so imali v bližini prosta 'običajna' parkirna mesta. Vozil z dovolilnico je bilo torej le 37 odstotkov.

Na nekaterih parkirnih mestih, rezerviranih za invalide, je odstotek neupravičeno parkiranih vozil izredno visok, celo prek 80 in tudi do 90 odstotkov vseh vozil, ki so parkirala na določeni lokaciji.